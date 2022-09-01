Курганский завод заявил о недостоверных вбросах по обналичиванию госсредств

"Курганстальмост" заявил об отсутствии претензий ИФНС в обналичивании средств

Гендиректор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев опроверг слухи об обналичивании госсредств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители ЗАО «Курганстальмост» опровергли появившиеся слухи о претензиях ИФНС по обналичиванию денежных средств при выполнении госконтракта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

Ответ поступил в редакцию на запрос о подтверждении информации в отношении завода, которую ранее распространил telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Канал выложил скрины неких документов, в которых намекается на налоговую проверку незаконных совместных действий с финансами компании АО «Крокус Интернэшнл» и курганского завода. «У нас все налоги оплачены. Чтобы удостовериться в этом, достаточно обратиться в налоговую инспекцию. Что касается вбросов недостоверной информации, они всегда были и будут в отношении успешных предприятий, таких, как наше. Мы работаем над серьезными заказами, предприятие работает 24/7, люди своевременно получают достойную заработную плату», — процитировали генерального директора ЗАО «Курганстальмост» Дмитрия Парышева в пресс-службе предприятия.

По данным источников в сети, претензии у налоговых органов могли возникнуть при проверке госконтракта от Минспорта на строительство стадиона в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу. Согласно непроверенным данным, налоговой зафиксировано «как минимум 13 эпизодов обналичивания денежных средств на сумму превышающую 1 млрд. рублей через «ведение» хозяйственной деятельности между АО «Крокус Интернэшнл» и ЗАО «Курганстальмост».

Ранее URA.RU сообщало, что руководителя курганского завода наградил министр транспорта РФ. Дмитрий Парышев получил награду за строительство Архангельского моста.