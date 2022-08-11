Минтранспорта наградило курганского бизнесмена за мост. Фото

12 августа 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Дмитрию Парышеву вручили медаль за строительство Архангельского моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Генеральный директор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев получил медаль за строительство Архангельского моста. Награду бизнесмену вручил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». «Министр транспорта РФ Виталий Савельев вручил генеральному директору ЗАО „Курганстальмост“ Дмитрию Парышеву медаль „За строительство транспортных объектов“. Награждение состоялось в преддверии Дня строителя на открытии Архангальского моста через реку Шексну», — говорится в сообщении. Также медалью наградили заместителя технического директора предприятия Алексея Мосина. «Курганстальмост» изготовил около девяти тысяч тонн металлоконструкций для строительства вантового моста в Череповце. Участие в церемонии открытия нового моста по видеосвязи принял президент России Владимир Путин. Ранее URA.RU писало, что глава Татарстана Рустам Минниханов наградил двоих курганцев медалями «За доблестный труд», а бывший помощник Кадырова вручил юному курганскому спасателю медаль за победу в Первенстве МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Также сообщалось, что Путин присвоил почетное звание главному агроному курганской компании «Агро-Клевер» Сергею Мальцеву. Министр транспорта РФ Виталий Савельев наградил Дмитрия Парышева медалью «За строительство транспортных объектов» Фото: ЗАО «Курганстальмост» Награждение состоялось в рамках открытия Архангальского моста через реку Шексну в Череповце Фото: ЗАО «Курганстальмост» Также медаль от Минтранспорта РФ получил заместитель технического директора предприятия «Кургансстальмост» Алексей Мосин Фото: ЗАО «Курганстальмост»

Генеральный директор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев получил медаль за строительство Архангельского моста. Награду бизнесмену вручил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». «Министр транспорта РФ Виталий Савельев вручил генеральному директору ЗАО „Курганстальмост“ Дмитрию Парышеву медаль „За строительство транспортных объектов“. Награждение состоялось в преддверии Дня строителя на открытии Архангальского моста через реку Шексну», — говорится в сообщении. Также медалью наградили заместителя технического директора предприятия Алексея Мосина. «Курганстальмост» изготовил около девяти тысяч тонн металлоконструкций для строительства вантового моста в Череповце. Участие в церемонии открытия нового моста по видеосвязи принял президент России Владимир Путин. Ранее URA.RU писало, что глава Татарстана Рустам Минниханов наградил двоих курганцев медалями «За доблестный труд», а бывший помощник Кадырова вручил юному курганскому спасателю медаль за победу в Первенстве МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Также сообщалось, что Путин присвоил почетное звание главному агроному курганской компании «Агро-Клевер» Сергею Мальцеву.