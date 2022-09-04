«Уральский пельмень» обсмеял резонансное заявление Пугачевой. Видео

Андрей Рожков из "Уральских пельменей" пошутил о том, кому Пугачева хочет набить морду

05 сентября 2022 в 00:28 Размер текста - 17 +

Андрей Рожков пошутил на тему, кому Пугачева, вернувшись в РФ, хочет набить морду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский актер, сценарист, телеведущий и участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков пошутил, что знает, кому Алла Пугачева, вернувшаяся в Россию, хочет набить морду. Шоумен поделился видео в своем telegram-канале. «Алла Борисовна Пугачева на вопрос, что захотелось сделать первым делом по возвращении в РФ, ответила: „Да много чего… Морду набить одному человеку“. Догадываюсь, о ком речь…», — имея в виду себя, подписал Рожков видео. Певица вместе с супругом комиком Максимом Галкиным и восьмилетними детьми покинула страну после начала спецоперации РФ на Украине. Сообщалось, что звездная пара отправилась на отдых в Израиль. О возвращении Пугачевой в Россию стало известно 27 августа. Однако Максим Галкин вместе с примадонной не вернулся в Россию. Сама Пугачева заявила, что вернулась, чтобы «навести порядок в головах». После возвращения певица сделала первое политическое заявление. Оно касалось кончины первого президента СССР Михаила Горбачева и текущего поведения людей в обществе и отношения их к политике. Пугачева заявила о желании «набить морду одному человеку» 1 сентября на линейке в подмосковной гимназии, где учатся ее дети. Алла Пугачева не раскрыла, о ком именно говорила. По данным разных СМИ, адресатом могут быть — журналист Михаил Шахназаров, часто нелестно высказывающийся о певице, телеведущий Владимир Соловьев, которому артистка посвятила пост в Instagram (соцсеть принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta). В своей публикации Пугачева написала: «Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский актер, сценарист, телеведущий и участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков пошутил, что знает, кому Алла Пугачева, вернувшаяся в Россию, хочет набить морду. Шоумен поделился видео в своем telegram-канале. «Алла Борисовна Пугачева на вопрос, что захотелось сделать первым делом по возвращении в РФ, ответила: „Да много чего… Морду набить одному человеку“. Догадываюсь, о ком речь…», — имея в виду себя, подписал Рожков видео. Певица вместе с супругом комиком Максимом Галкиным и восьмилетними детьми покинула страну после начала спецоперации РФ на Украине. Сообщалось, что звездная пара отправилась на отдых в Израиль. О возвращении Пугачевой в Россию стало известно 27 августа. Однако Максим Галкин вместе с примадонной не вернулся в Россию. Сама Пугачева заявила, что вернулась, чтобы «навести порядок в головах». После возвращения певица сделала первое политическое заявление. Оно касалось кончины первого президента СССР Михаила Горбачева и текущего поведения людей в обществе и отношения их к политике. Пугачева заявила о желании «набить морду одному человеку» 1 сентября на линейке в подмосковной гимназии, где учатся ее дети. Алла Пугачева не раскрыла, о ком именно говорила. По данным разных СМИ, адресатом могут быть — журналист Михаил Шахназаров, часто нелестно высказывающийся о певице, телеведущий Владимир Соловьев, которому артистка посвятила пост в Instagram (соцсеть принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta). В своей публикации Пугачева написала: «Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства».