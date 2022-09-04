Курганский депздрав запросил у Москвы назальную вакцину от COVID

Департамент здравоохранения Курганской области просит у Минздрава назальную вакцину от COVID-19

Курганцы ждут новую вакцину от коронавирусной инфекции Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Департамент здравоохранения Курганской области направил запрос в Минздрав о поставке назальной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос URA.RU.

«Департаментом здравоохранения Курганской области направлен запрос в Министерство здравоохранения Российской Федерации о поставке в регион назальной вакцины „Гам-Ковид-Вак, капли назальные“. При использовании этой вакцины на слизистой оболочке носа создается барьер для проникновения вируса в виде специфических антител», — сообщили в депздраве в ответ на запрос агентства.

В ведомстве подчеркнули, что использование назальной вакцины не исключает использование вакцины с внутримышечным введением. Сейчас в Курганской области поставить прививку от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) можно в любой поликлинике по месту жительства. В Кургане также работают пункты вакцинации в ТЦ «Гиперсити» (с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00, в субботу — воскресенье с 12.00 до 17.00) и в Доме быта (с понедельника по пятницу с 15.00 до 18.00, в субботу с 15.00-19.00).

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области растет смертность от коронавируса. В начале сентября от инфекции скончались два человека. Заболеваемость в регионе выросла до 316 новых случаев в сутки.