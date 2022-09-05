Курганские спасатели объявили штормовое предупреждение о заморозках

ГУ МЧС: в Курганскую область придут заморозки до -3

В Кургане будет -3 градуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ближайшие дни Курганскую область накроет похолодание с заморозками до -3 градусов. Об этом сообщается на сайте областного МЧС.

«По прогнозу курганских синоптиков ночью 7 и 8 сентября в некоторых районах Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов», — сообщает Управление МЧС по Курганской области. Также представители Главного управления МЧС России по Курганской области призывали жителей региона к сознательности и ответственному поведению, соблюдению правил безопасности.

Как ранее писало URA.RU, в начале сентября в Кургане был побит температурный рекорд 2 сентября — абсолютный максимум температуры в Кургане — 35,8 градуса. Что поставило Курганскую область в один ряд с самыми жаркими регионами России.