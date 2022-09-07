07 сентября 2022

Казахстанцы чаще других иностранцев покупают курганские квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему недвижимость. Курган, дом, ипотека, вторичное жилье, многоквартирный дом, квартиры, вторжилье
Иностранцы предпочитают покупать квартиры на вторичном рынке жилья Фото:

Жители Казахстана чаще других иностранцев покупают жилье в Курганской области. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Росреестра по Курганской области.

«На ваш запрос Управление Росреестра по Курганской области направляет запрашиваемые сведения. Преимущественное большинство иностранцев, совершающих сделки по купле-продаже недвижимости в Курганской области — уроженцы Казахстана», — рассказали в ведомстве.

В первом полугодии 2022 года в Курганской области иностранцы купили 46 объектов недвижимости на вторичном рынке жилья. Этот показатель равен 0,4% от всех сделок на вторичном рынке жилья региона, совершенных за этот период. В первом полугодии 2021 года иностранцы приобрели 23 объекта недвижимости в регионе. При этом в первых полугодиях прошлого и этого года иностранцы не покупали новую недвижимость в Курганской области.

Ранее URA.RU сообщало, что за тот же период 2022 года каждый десятый объект недвижимости на вторичном рынке Курганской области покупали жители других регионов. Из них чаще всего в регионе покупали недвижимость жители Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

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Жители Казахстана чаще других иностранцев покупают жилье в Курганской области. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Росреестра по Курганской области. «На ваш запрос Управление Росреестра по Курганской области направляет запрашиваемые сведения. Преимущественное большинство иностранцев, совершающих сделки по купле-продаже недвижимости в Курганской области — уроженцы Казахстана», — рассказали в ведомстве. В первом полугодии 2022 года в Курганской области иностранцы купили 46 объектов недвижимости на вторичном рынке жилья. Этот показатель равен 0,4% от всех сделок на вторичном рынке жилья региона, совершенных за этот период. В первом полугодии 2021 года иностранцы приобрели 23 объекта недвижимости в регионе. При этом в первых полугодиях прошлого и этого года иностранцы не покупали новую недвижимость в Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что за тот же период 2022 года каждый десятый объект недвижимости на вторичном рынке Курганской области покупали жители других регионов. Из них чаще всего в регионе покупали недвижимость жители Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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