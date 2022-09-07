Казахстанцы чаще других иностранцев покупают курганские квартиры

08 сентября 2022 в 07:49 Размер текста - 17 +

Иностранцы предпочитают покупать квартиры на вторичном рынке жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Казахстана чаще других иностранцев покупают жилье в Курганской области. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Росреестра по Курганской области. «На ваш запрос Управление Росреестра по Курганской области направляет запрашиваемые сведения. Преимущественное большинство иностранцев, совершающих сделки по купле-продаже недвижимости в Курганской области — уроженцы Казахстана», — рассказали в ведомстве. В первом полугодии 2022 года в Курганской области иностранцы купили 46 объектов недвижимости на вторичном рынке жилья. Этот показатель равен 0,4% от всех сделок на вторичном рынке жилья региона, совершенных за этот период. В первом полугодии 2021 года иностранцы приобрели 23 объекта недвижимости в регионе. При этом в первых полугодиях прошлого и этого года иностранцы не покупали новую недвижимость в Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что за тот же период 2022 года каждый десятый объект недвижимости на вторичном рынке Курганской области покупали жители других регионов. Из них чаще всего в регионе покупали недвижимость жители Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

Жители Казахстана чаще других иностранцев покупают жилье в Курганской области. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Росреестра по Курганской области. «На ваш запрос Управление Росреестра по Курганской области направляет запрашиваемые сведения. Преимущественное большинство иностранцев, совершающих сделки по купле-продаже недвижимости в Курганской области — уроженцы Казахстана», — рассказали в ведомстве. В первом полугодии 2022 года в Курганской области иностранцы купили 46 объектов недвижимости на вторичном рынке жилья. Этот показатель равен 0,4% от всех сделок на вторичном рынке жилья региона, совершенных за этот период. В первом полугодии 2021 года иностранцы приобрели 23 объекта недвижимости в регионе. При этом в первых полугодиях прошлого и этого года иностранцы не покупали новую недвижимость в Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что за тот же период 2022 года каждый десятый объект недвижимости на вторичном рынке Курганской области покупали жители других регионов. Из них чаще всего в регионе покупали недвижимость жители Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.