Тюменский хоккейный клуб «Рубин» обыграл «Буран» из Воронежа

Первая победа в сезоне ВХЛ: тюменский хоккейный клуб "Рубин" обыграл "Буран" из Воронежа

07 сентября 2022 в 22:56 Размер текста - 17 +

ХК «Рубин» обыграл ХК «Буран» со счетом 4:1 Фото: Александр Мамаев © URA.RU Тюменский хоккейный клуб «Рубин» обыграл ХК «Буран» из Воронежа со счетом 4:1 во третьем матче сезона PARI-Всероссийской хоккейной лиги. Об этом сообщает издание «Тюменская арена». Эта победа стала первой в сезоне 2022/2023 ВХЛ. «Седьмое сентября. Тюмень. Чемпионат PARI-Всероссийской хоккейной лиги. „Рубин“ (Тюмень) — „Буран“ (Воронеж) — 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)», — говорится в сообщении. Шайбы забросили: Чемерикин (5 минута), Попугаев (5 мин.), Дюрягин (19 минута), Чемерикин (59 мин.) — Подшивалов (42 минута). Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в первом матче сезона ВХЛ ХК «Рубин» проиграл ХК «Югре» с итоговым счетом 0:2. Во втором матче тюменцы играли в гостях и в овертайме уступили «Ростову» — 2:3. В прошлом сезоне ХК «Рубин» выиграл Кубок Петрова, победив в финальной серии плей-офф команду «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Тюменский хоккейный клуб «Рубин» обыграл ХК «Буран» из Воронежа со счетом 4:1 во третьем матче сезона PARI-Всероссийской хоккейной лиги. Об этом сообщает издание «Тюменская арена». Эта победа стала первой в сезоне 2022/2023 ВХЛ. «Седьмое сентября. Тюмень. Чемпионат PARI-Всероссийской хоккейной лиги. „Рубин“ (Тюмень) — „Буран“ (Воронеж) — 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)», — говорится в сообщении. Шайбы забросили: Чемерикин (5 минута), Попугаев (5 мин.), Дюрягин (19 минута), Чемерикин (59 мин.) — Подшивалов (42 минута). Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в первом матче сезона ВХЛ ХК «Рубин» проиграл ХК «Югре» с итоговым счетом 0:2. Во втором матче тюменцы играли в гостях и в овертайме уступили «Ростову» — 2:3. В прошлом сезоне ХК «Рубин» выиграл Кубок Петрова, победив в финальной серии плей-офф команду «Динамо» из Санкт-Петербурга.