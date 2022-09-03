Тюменский ХК «Рубин» проиграл «Югре» в стартовом матче сезона ВХЛ

Тюменский ХК «Рубин» проиграл «Югре» в стартовом матче сезона ВХЛ

03 сентября 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

ХК «Югра» обыграла ХК «Рубин» со счетом 2:0 Фото: Александр Елизаров © URA.RU Тюменский хоккейный клуб «Рубин» уступил ХК «Югре» из Ханты-Мансийска со счетом 0:2 в первом матче PARI — Высшей хоккейной лиги. Об этом сообщает издание «Тюменская арена». Матч проходил на площадке Дворца спорта. «Третье сентября. Тюмень. PARI — Всероссийская хоккейная лига. „Рубин“ (Тюмень) — „Югра“ (Ханты-Мансийск) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)», — говорится в сообщении. Шайбы забросили: Егор Степанов (47 минута) и Иван Козлов (60 минута). Стартовый матч сезона 2022/2023 проходил в Тюмени во Дворце спорта. Ранее URA.RU писало, что ХК «Рубин» выиграл Кубок Петрова в сезоне 2021/2022, обыграв в финальной серии плей-офф хоккеистов «Динамо» из Санкт-Петрбурга. После этой победы игроков и клуб поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Последний раз тюменская команда становилась чемпионом Кубка Петрова («Братины») в 2011 году.

Тюменский хоккейный клуб «Рубин» уступил ХК «Югре» из Ханты-Мансийска со счетом 0:2 в первом матче PARI — Высшей хоккейной лиги. Об этом сообщает издание «Тюменская арена». Матч проходил на площадке Дворца спорта. «Третье сентября. Тюмень. PARI — Всероссийская хоккейная лига. „Рубин“ (Тюмень) — „Югра“ (Ханты-Мансийск) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)», — говорится в сообщении. Шайбы забросили: Егор Степанов (47 минута) и Иван Козлов (60 минута). Стартовый матч сезона 2022/2023 проходил в Тюмени во Дворце спорта. Ранее URA.RU писало, что ХК «Рубин» выиграл Кубок Петрова в сезоне 2021/2022, обыграв в финальной серии плей-офф хоккеистов «Динамо» из Санкт-Петрбурга. После этой победы игроков и клуб поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Последний раз тюменская команда становилась чемпионом Кубка Петрова («Братины») в 2011 году.