07 сентября 2022
06 сентября 2022

В Тюмени продается коттедж с видом на набережную за 65 млн рублей. Фото

В Тюмени продается коттедж с видом на набережную за 65 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , дом, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, фасад дома
Площадь дома 1 200 квадратных метров (фото их архива) Фото:

В центре Тюмени продается коттедж с видом на набережную и Мост влюбленных за 65 миллионов рублей. Такое объявление появилось на сайте Avito.

«Продается уютный дом в самом центре города Тюмени на центральной набережной. Дом площадью 1 200 квадратных метров, в трехэтажном исполнении, цокольный этаж полноценный, с высотой потолков 2,7 метра. Площадь участка: 18 сот. Цена — 65 000 000 рублей», — сказано в объявлении.

Как указывает продавец, дом поделен на две зеркальные части с отдельными входами. На территории участка находятся площадки для игр: футбол, баскетбол и волейбол. Кроме того, в объявлении отмечено, что вид из окон выходит на набережную и Мост влюбленных.

Ранее URA.RU сообщало, что под Тюменью на южном берегу Андреевского озера продается загородный коттедж за 85 млн рублей. Продавец указывал, что за домом находится пост охраны, бассейн, баня и детская зона.

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В центре Тюмени продается коттедж с видом на набережную и Мост влюбленных за 65 миллионов рублей. Такое объявление появилось на сайте Avito. «Продается уютный дом в самом центре города Тюмени на центральной набережной. Дом площадью 1 200 квадратных метров, в трехэтажном исполнении, цокольный этаж полноценный, с высотой потолков 2,7 метра. Площадь участка: 18 сот. Цена — 65 000 000 рублей», — сказано в объявлении. Как указывает продавец, дом поделен на две зеркальные части с отдельными входами. На территории участка находятся площадки для игр: футбол, баскетбол и волейбол. Кроме того, в объявлении отмечено, что вид из окон выходит на набережную и Мост влюбленных. Ранее URA.RU сообщало, что под Тюменью на южном берегу Андреевского озера продается загородный коттедж за 85 млн рублей. Продавец указывал, что за домом находится пост охраны, бассейн, баня и детская зона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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