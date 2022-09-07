В Тюмени продается коттедж с видом на набережную за 65 млн рублей

В центре Тюмени продается коттедж с видом на набережную и Мост влюбленных за 65 миллионов рублей. Такое объявление появилось на сайте Avito.
«Продается уютный дом в самом центре города Тюмени на центральной набережной. Дом площадью 1 200 квадратных метров, в трехэтажном исполнении, цокольный этаж полноценный, с высотой потолков 2,7 метра. Площадь участка: 18 сот. Цена — 65 000 000 рублей», — сказано в объявлении.
Как указывает продавец, дом поделен на две зеркальные части с отдельными входами. На территории участка находятся площадки для игр: футбол, баскетбол и волейбол. Кроме того, в объявлении отмечено, что вид из окон выходит на набережную и Мост влюбленных.
Ранее URA.RU сообщало, что под Тюменью на южном берегу Андреевского озера продается загородный коттедж за 85 млн рублей. Продавец указывал, что за домом находится пост охраны, бассейн, баня и детская зона.
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