Под Тюменью продается коттедж на берегу озера за 85 млн рублей

Под Тюменью на берегу озера Андреевское продается загородный дом за 85 миллионов рублей. Такое объявление появилось на сайте Avito.
«Продается уютный и красивый загородный дом 865,7 квадратных метров для большой семьи на земельном участке — 5 547 м². Расположен на живописном южном берегу озера Андреевское. Площадь участка: 60 сот. Цена — 85 000 000 рублей», — говорится в объявлении.
Как указывает продавец, на территории участка распложены: баня, бассейн, теплица, детская зона и т. д. Кроме того, также есть пост охраны. В самом доме находится хамам и бильярдная.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе Боровский продается коттедж за 110 млн рублей. Дом также расположен берегу озера Андреевское.
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