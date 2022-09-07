Пятеро пермских VIP не вернулись из ЛНР

Пять пермских чиновников остались в ЛНР

08 сентября 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Чиновники помогали в восстановлении Северодонецка Фото: Михаил Калянов © URA.RU Часть пермской делегации, состоящей из министров и чиновников высокого ранга, остались в ЛНР. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах региона. «Всего было 12 человек. Утром 8 сентября семеро вернулись, а пять человек остались до 10 сентября», — отметил источник. В числе вернувшихся — глава минсоца Павел Фокин, первый заместитель главы администрации губернатора Леонид Политов. Вице-премьер Александр Борисов, который является основным претендентом на пост главы правительства или главы администрации, скорее всего, задержался в Северодонецке до 10 сентября. В пресс-службе администрации губернатора не стали комментировать тему. Делегация пермских министров работала в ЛНР с начала июля. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказывал, что работа была сопряжена с риском для жизни. Сам Махонин ездил в Северодонецк в последние выходные августа. Там он встретился с волонтерами и подписал соглашение о восстановлении города с главой Николаем Моргуновым. В ближайшее время в республику поедет еще одна делегация чиновников из Перми. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основной целью является прекращение геноцида русских на Донбассе, который продолжался восемь лет. В ходе СВО Россия строго соблюдает нормы международного гуманитарного права, избегая жертв среди мирного населения.

Часть пермской делегации, состоящей из министров и чиновников высокого ранга, остались в ЛНР. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах региона. «Всего было 12 человек. Утром 8 сентября семеро вернулись, а пять человек остались до 10 сентября», — отметил источник. В числе вернувшихся — глава минсоца Павел Фокин, первый заместитель главы администрации губернатора Леонид Политов. Вице-премьер Александр Борисов, который является основным претендентом на пост главы правительства или главы администрации, скорее всего, задержался в Северодонецке до 10 сентября. В пресс-службе администрации губернатора не стали комментировать тему. Делегация пермских министров работала в ЛНР с начала июля. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказывал, что работа была сопряжена с риском для жизни. Сам Махонин ездил в Северодонецк в последние выходные августа. Там он встретился с волонтерами и подписал соглашение о восстановлении города с главой Николаем Моргуновым. В ближайшее время в республику поедет еще одна делегация чиновников из Перми. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основной целью является прекращение геноцида русских на Донбассе, который продолжался восемь лет. В ходе СВО Россия строго соблюдает нормы международного гуманитарного права, избегая жертв среди мирного населения.