В Тюмени на полтора месяца перекроют две улицы

Временное неудобство связано со строительством новых дорог Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В тюменском микрорайоне Ново-Патрушево будет полностью прекращено движение транспорта по улицам Константина Посьета (на участке от улицы Валентины Трофимовой до улицы Николая Никитина) и Николая Никитина (в районе пересечения с улицей Константина Посьета), сообщает администрация города.

Ограничение будет действовать в период с 12 сентября по 31 октября. Оно связано со строительством дорог в микрорайоне. «Убедительно просим участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ», — сказано в сообщении. Автомобилистам предлагается объезжать перекрытый участок по улицам Валентины Трофимовой и Монтажников.

Ранее URA.RU писало о том, что будут кратковременно перекрывать улицы в центре города. Причина — проведение массовых мероприятий.