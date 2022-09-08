08 сентября 2022

В Тюмени на полтора месяца перекроют две улицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к Дню города Курган, дорожный знак, проезд запрещен, перекрытие дороги
Временное неудобство связано со строительством новых дорог Фото:

В тюменском микрорайоне Ново-Патрушево будет полностью прекращено движение транспорта по улицам Константина Посьета (на участке от улицы Валентины Трофимовой до улицы Николая Никитина) и Николая Никитина (в районе пересечения с улицей Константина Посьета), сообщает администрация города.

Ограничение будет действовать в период с 12 сентября по 31 октября. Оно связано со строительством дорог в микрорайоне. «Убедительно просим участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ», — сказано в сообщении. Автомобилистам предлагается объезжать перекрытый участок по улицам Валентины Трофимовой и Монтажников.

Ранее URA.RU писало о том, что будут кратковременно перекрывать улицы в центре города. Причина — проведение массовых мероприятий.

Фото:

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В тюменском микрорайоне Ново-Патрушево будет полностью прекращено движение транспорта по улицам Константина Посьета (на участке от улицы Валентины Трофимовой до улицы Николая Никитина) и Николая Никитина (в районе пересечения с улицей Константина Посьета), сообщает администрация города. Ограничение будет действовать в период с 12 сентября по 31 октября. Оно связано со строительством дорог в микрорайоне. «Убедительно просим участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ», — сказано в сообщении. Автомобилистам предлагается объезжать перекрытый участок по улицам Валентины Трофимовой и Монтажников. Ранее URA.RU писало о том, что будут кратковременно перекрывать улицы в центре города. Причина — проведение массовых мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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