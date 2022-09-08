В Тюмени на полтора месяца перекроют две улицы

В тюменском микрорайоне Ново-Патрушево будет полностью прекращено движение транспорта по улицам Константина Посьета (на участке от улицы Валентины Трофимовой до улицы Николая Никитина) и Николая Никитина (в районе пересечения с улицей Константина Посьета), сообщает администрация города.
Ограничение будет действовать в период с 12 сентября по 31 октября. Оно связано со строительством дорог в микрорайоне. «Убедительно просим участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ», — сказано в сообщении. Автомобилистам предлагается объезжать перекрытый участок по улицам Валентины Трофимовой и Монтажников.
Ранее URA.RU писало о том, что будут кратковременно перекрывать улицы в центре города. Причина — проведение массовых мероприятий.
Фото: администрация Тюмени
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В тюменском микрорайоне Ново-Патрушево будет полностью прекращено движение транспорта по улицам Константина Посьета (на участке от улицы Валентины Трофимовой до улицы Николая Никитина) и Николая Никитина (в районе пересечения с улицей Константина Посьета), сообщает администрация города. Ограничение будет действовать в период с 12 сентября по 31 октября. Оно связано со строительством дорог в микрорайоне. «Убедительно просим участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ», — сказано в сообщении. Автомобилистам предлагается объезжать перекрытый участок по улицам Валентины Трофимовой и Монтажников. Ранее URA.RU писало о том, что будут кратковременно перекрывать улицы в центре города. Причина — проведение массовых мероприятий.