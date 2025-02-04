В Тюмени вновь не нашлось денег на ремонт ДК в центре города

В Тюмени реконструкцию ДК «Строитель» перенесли на неопределенный срок, так как в областном бюджете не предусмотрены деньги на работы. А коллективы, ранее занимавшиеся в дворце культуры, переехали в «Нефтяник» и здание в районе КПД. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте культуры.
«Законом Тюменской области „Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов“ средства на реконструкцию Дворца национальных культур „Строитель“ не предусмотрены. Сроки выполнения работ по реконструкции здания Дворца национальных культур „Строитель“ будут определены после включения данного объекта в проект областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, исходя из наличия финансовых средств», — сообщили агентству в департаменте.
Отмечается, что артисты, которые ранее выступали в ДК, дают концерты в здании на улице Текстильной, 5а и в ДК «Нефтяник». «Строитель» закрыли в 2023 году из-за протечки кровли. Реконструкция здания обойдется в два миллиарда рублей.
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