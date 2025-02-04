04 февраля 2025

В Тюмени вновь не нашлось денег на ремонт ДК в центре города

Реконструкцию ДК «Строитель» в Тюмени перенесли на неопределенный срок
© Служба новостей «URA.RU»
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ДК закрыли на ремонт в 2023 году
ДК закрыли на ремонт в 2023 году Фото:

В Тюмени реконструкцию ДК «Строитель» перенесли на неопределенный срок, так как в областном бюджете не предусмотрены деньги на работы. А коллективы, ранее занимавшиеся в дворце культуры, переехали в «Нефтяник» и здание в районе КПД. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте культуры. 

«Законом Тюменской области „Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов“ средства на реконструкцию Дворца национальных культур „Строитель“ не предусмотрены. Сроки выполнения работ по реконструкции здания Дворца национальных культур „Строитель“ будут определены после включения данного объекта в проект областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, исходя из наличия финансовых средств», — сообщили агентству в департаменте.

Отмечается, что артисты, которые ранее выступали в ДК, дают концерты в здании на улице Текстильной, 5а и в ДК «Нефтяник». «Строитель» закрыли в 2023 году из-за протечки кровли. Реконструкция здания обойдется в два миллиарда рублей. 

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В Тюмени реконструкцию ДК «Строитель» перенесли на неопределенный срок, так как в областном бюджете не предусмотрены деньги на работы. А коллективы, ранее занимавшиеся в дворце культуры, переехали в «Нефтяник» и здание в районе КПД. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте культуры.  «Законом Тюменской области „Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов“ средства на реконструкцию Дворца национальных культур „Строитель“ не предусмотрены. Сроки выполнения работ по реконструкции здания Дворца национальных культур „Строитель“ будут определены после включения данного объекта в проект областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, исходя из наличия финансовых средств», — сообщили агентству в департаменте. Отмечается, что артисты, которые ранее выступали в ДК, дают концерты в здании на улице Текстильной, 5а и в ДК «Нефтяник». «Строитель» закрыли в 2023 году из-за протечки кровли. Реконструкция здания обойдется в два миллиарда рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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