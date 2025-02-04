04 февраля 2025

Застройщик тюменского олигарха «вылетел» из регионального топа

ARSIB покинул топ-15 застройщиков тюменской области по объемам строительства
© Служба новостей «URA.RU»
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ARSIB покинул региональный топ-15 застройщиков и теперь занимает 16 позицию в рейтинге
ARSIB покинул региональный топ-15 застройщиков и теперь занимает 16 позицию в рейтинге Фото:

Застройщик ARSIB, который входит в структуру одноименного холдинга олигарха Самвела Степаняна, потерял одну позицию и «вылетел» из регионального топа компаний, возводящих жилье. Такая информация содержится в обновленном рейтинге Единого ресурса застройщиков. Какие еще изменения произошли на рынке недвижимости Тюмени — в материале URA.RU.

Рейтинг Единого ресурса застройщиков составляется на основе объемов текущего строительства. Потребительские качества жилья на позицию в топе не влияют. Снижение компании в рейтинге означает сдачу части строящихся объемов, а подъем — начало работы над новыми проектами.

Потери

В целом, январь завершился для застройщиков из тюменского топ-15 сдачей части строящихся объемов жилья. Снижение позиции в топе произошло сразу у десяти компаний. По одной позиции в рейтинге по текущим объемам потеряли:

  • ГК ТИС;
  • ГК СКАНДИА;
  • Девелоперская компания Люди;
  • ГК В72;
  • ГК Строймир;
  • ГК Самолет;
  • ИНКО и К;
  • ГК Паритет Девелопмент;
  • ГК Корней;
  • ГК ARSIB development.

Для последних потеря позиции оказалась самой критичной. После изменений объемов текущего строительства, фирма в составе скандально известного холдинга «Арсиб» миллиардера Самвела Степаняна покинула топ-15 крупнейших застройщиков региона.

Укрепление позиций

В региональном топ-15 рост объемов показали всего две компании. На одну позицию за счет падения конкурентов усилилась ПСК «Дом Девелопмент» — этот застройщик теперь занимает пятую позицию и строит 141,3 тысячи квадратов жилья.

А вот вторая компания, показавшая уверенный рост по итогам января, в рейтинге топ-15 новичок. С 16 на 7 позицию поднялись «Создатели». В активной работе у этого застройщика находится чуть больше 123 тысяч квадратов. Правда, из них около 22 тысяч (это около 18,5%) строятся с переносом срока сдачи. Из-за этого рейтинг надежности по методике ЕРЗ.РФ у «Создателей» составляет всего два балла из возможных пяти.

Тенденции

В целом же, несмотря на неутешительные прогнозы, которые аналитики рынка давали в конце 2024 года, небольшой рост в объемах показывают практически все компании «второго эшелона». По данным ЕРЗ.РФ, компании, которые находятся на позициях с 27 по 57 прибавили по одной позиции. Отчасти это связано с выходом из рейтинга компаний, которые полностью закрыли свои обязательства по возведению жилья.

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Застройщик ARSIB, который входит в структуру одноименного холдинга олигарха Самвела Степаняна, потерял одну позицию и «вылетел» из регионального топа компаний, возводящих жилье. Такая информация содержится в обновленном рейтинге Единого ресурса застройщиков. Какие еще изменения произошли на рынке недвижимости Тюмени — в материале URA.RU. Потери В целом, январь завершился для застройщиков из тюменского топ-15 сдачей части строящихся объемов жилья. Снижение позиции в топе произошло сразу у десяти компаний. По одной позиции в рейтинге по текущим объемам потеряли: Для последних потеря позиции оказалась самой критичной. После изменений объемов текущего строительства, фирма в составе скандально известного холдинга «Арсиб» миллиардера Самвела Степаняна покинула топ-15 крупнейших застройщиков региона. Укрепление позиций В региональном топ-15 рост объемов показали всего две компании. На одну позицию за счет падения конкурентов усилилась ПСК «Дом Девелопмент» — этот застройщик теперь занимает пятую позицию и строит 141,3 тысячи квадратов жилья. А вот вторая компания, показавшая уверенный рост по итогам января, в рейтинге топ-15 новичок. С 16 на 7 позицию поднялись «Создатели». В активной работе у этого застройщика находится чуть больше 123 тысяч квадратов. Правда, из них около 22 тысяч (это около 18,5%) строятся с переносом срока сдачи. Из-за этого рейтинг надежности по методике ЕРЗ.РФ у «Создателей» составляет всего два балла из возможных пяти. Тенденции В целом же, несмотря на неутешительные прогнозы, которые аналитики рынка давали в конце 2024 года, небольшой рост в объемах показывают практически все компании «второго эшелона». По данным ЕРЗ.РФ, компании, которые находятся на позициях с 27 по 57 прибавили по одной позиции. Отчасти это связано с выходом из рейтинга компаний, которые полностью закрыли свои обязательства по возведению жилья.
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