Застройщик тюменского олигарха «вылетел» из регионального топа

Застройщик ARSIB, который входит в структуру одноименного холдинга олигарха Самвела Степаняна, потерял одну позицию и «вылетел» из регионального топа компаний, возводящих жилье. Такая информация содержится в обновленном рейтинге Единого ресурса застройщиков. Какие еще изменения произошли на рынке недвижимости Тюмени — в материале URA.RU.
Рейтинг Единого ресурса застройщиков составляется на основе объемов текущего строительства. Потребительские качества жилья на позицию в топе не влияют. Снижение компании в рейтинге означает сдачу части строящихся объемов, а подъем — начало работы над новыми проектами.
Потери
В целом, январь завершился для застройщиков из тюменского топ-15 сдачей части строящихся объемов жилья. Снижение позиции в топе произошло сразу у десяти компаний. По одной позиции в рейтинге по текущим объемам потеряли:
- ГК ТИС;
- ГК СКАНДИА;
- Девелоперская компания Люди;
- ГК В72;
- ГК Строймир;
- ГК Самолет;
- ИНКО и К;
- ГК Паритет Девелопмент;
- ГК Корней;
- ГК ARSIB development.
Для последних потеря позиции оказалась самой критичной. После изменений объемов текущего строительства, фирма в составе скандально известного холдинга «Арсиб» миллиардера Самвела Степаняна покинула топ-15 крупнейших застройщиков региона.
Укрепление позиций
В региональном топ-15 рост объемов показали всего две компании. На одну позицию за счет падения конкурентов усилилась ПСК «Дом Девелопмент» — этот застройщик теперь занимает пятую позицию и строит 141,3 тысячи квадратов жилья.
А вот вторая компания, показавшая уверенный рост по итогам января, в рейтинге топ-15 новичок. С 16 на 7 позицию поднялись «Создатели». В активной работе у этого застройщика находится чуть больше 123 тысяч квадратов. Правда, из них около 22 тысяч (это около 18,5%) строятся с переносом срока сдачи. Из-за этого рейтинг надежности по методике ЕРЗ.РФ у «Создателей» составляет всего два балла из возможных пяти.
Тенденции
В целом же, несмотря на неутешительные прогнозы, которые аналитики рынка давали в конце 2024 года, небольшой рост в объемах показывают практически все компании «второго эшелона». По данным ЕРЗ.РФ, компании, которые находятся на позициях с 27 по 57 прибавили по одной позиции. Отчасти это связано с выходом из рейтинга компаний, которые полностью закрыли свои обязательства по возведению жилья.
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