В Тюмени 17 сентября перекроют центральные улицы из-за "Кросса наций"

«Кросс наций» состоится 17 сентября в центре Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени 17 сентября перекроют несколько улиц в центре города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничения связаны с проведением «Кросса наций».

«Будет прекращено автомобильное движение по некоторым улицам. Это: Орджоникидзе, на участке от Республики до Советской; 8 Марта — от Республики до Советской; Водопроводная — от Республики до Ванцетти; Первомайская — от Республики до Советской; Советская — от Профсоюзной до Первомайской; Хохрякова — от Орджоникидзе до Первомайской; Володарского — от Орджоникидзе до Первомайской», — рассказали в администрации.

По информации властей, улицы будут перекрыты с 08:00 до 15:30. Схемы объезда: улицы Республики, Герцена, Профсоюзная, 50 лет Октября.