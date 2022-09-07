07 сентября 2022

В Тюмени из-за кросса перекроют центр города. Фото

В Тюмени 17 сентября перекроют центральные улицы из-за "Кросса наций"
© Служба новостей «URA.RU»
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Кросс наций 2019. Екатеринбург, куйвашев евгений, спорт, забег, колобков павел, кросс нации
«Кросс наций» состоится 17 сентября в центре Тюмени Фото:

В Тюмени 17 сентября перекроют несколько улиц в центре города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничения связаны с проведением «Кросса наций».

«Будет прекращено автомобильное движение по некоторым улицам. Это: Орджоникидзе, на участке от Республики до Советской; 8 Марта — от Республики до Советской; Водопроводная — от Республики до Ванцетти; Первомайская — от Республики до Советской; Советская — от Профсоюзной до Первомайской; Хохрякова — от Орджоникидзе до Первомайской; Володарского — от Орджоникидзе до Первомайской», — рассказали в администрации.

По информации властей, улицы будут перекрыты с 08:00 до 15:30. Схемы объезда: улицы Республики, Герцена, Профсоюзная, 50 лет Октября.

Фото:

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В Тюмени 17 сентября перекроют несколько улиц в центре города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничения связаны с проведением «Кросса наций». «Будет прекращено автомобильное движение по некоторым улицам. Это: Орджоникидзе, на участке от Республики до Советской; 8 Марта — от Республики до Советской; Водопроводная — от Республики до Ванцетти; Первомайская — от Республики до Советской; Советская — от Профсоюзной до Первомайской; Хохрякова — от Орджоникидзе до Первомайской; Володарского — от Орджоникидзе до Первомайской», — рассказали в администрации. По информации властей, улицы будут перекрыты с 08:00 до 15:30. Схемы объезда: улицы Республики, Герцена, Профсоюзная, 50 лет Октября.
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