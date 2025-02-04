«Цены — космос»: в Тюмени подорожало мясо

Мясо подорожало до 1 000 рублей за килограмм
В Тюмени стоимость килограмма говядины перевалила за 1000 рублей. Об этом в соцсетях сообщили горожане.
«Где и за сколько вы покупаете мякоть говядины? Цены просто космос стали!» — такой пост появился в группе «Мамочки 72 Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
В ответ горожане сообщили, что стоимость мяса перевалила уже за 1 000 рублей. Речь идет о продукте на местных рынках. В сетевых супермаркетах цена варьируется от 600 до 900 рублей.
В 2024 году максимальная стоимость килограмма говядины составляла 700 рублей. Самой дорогой частью считается вырезка, язык и филе.
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