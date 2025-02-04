04 февраля 2025

«Цены — космос»: в Тюмени подорожало мясо

В Тюмени стоимость килограмма говядины выросла до тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мясо подорожало до 1 000 рублей за килограмм
Мясо подорожало до 1 000 рублей за килограмм Фото:

В Тюмени стоимость килограмма говядины перевалила за 1000 рублей. Об этом в соцсетях сообщили горожане.

«Где и за сколько вы покупаете мякоть говядины? Цены просто космос стали!» —  такой пост появился в группе «Мамочки 72 Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

В ответ горожане сообщили, что стоимость мяса перевалила уже за 1 000 рублей. Речь идет о продукте на местных рынках. В сетевых супермаркетах цена варьируется от 600 до 900 рублей.

В 2024 году максимальная стоимость килограмма говядины составляла 700 рублей. Самой дорогой частью считается вырезка, язык и филе.

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В Тюмени стоимость килограмма говядины перевалила за 1000 рублей. Об этом в соцсетях сообщили горожане. «Где и за сколько вы покупаете мякоть говядины? Цены просто космос стали!» —  такой пост появился в группе «Мамочки 72 Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». В ответ горожане сообщили, что стоимость мяса перевалила уже за 1 000 рублей. Речь идет о продукте на местных рынках. В сетевых супермаркетах цена варьируется от 600 до 900 рублей. В 2024 году максимальная стоимость килограмма говядины составляла 700 рублей. Самой дорогой частью считается вырезка, язык и филе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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