04 февраля 2025

Аэропорт Тобольска вошел в престижный федеральный топ

Тобольский аэропорт стал вторым в рейтинге малых аэропортов России
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремезов попадает в федеральный топ аэропортов второй год подряд
Ремезов попадает в федеральный топ аэропортов второй год подряд Фото:

Тобольский международный аэропорт Тюменской области занял второе место в списке лучших малых аэропортов страны. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.

«Ремезов второй год подряд удерживает высокие позиции в номинации „Лучший „малый“ аэропорт года“. Признание экспертного сообщества — хороший подарок работникам Ремезова к Дню гражданской авиации», — заявил Моор.

От отметил, что среди сильных качеств аэропорта отмечены стабильно растущий пассажиропоток и количество прямых рейсов. В настоящий момент Тобольск связан авиасообщением с 11 городами России.

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Тобольский международный аэропорт Тюменской области занял второе место в списке лучших малых аэропортов страны. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. «Ремезов второй год подряд удерживает высокие позиции в номинации „Лучший „малый“ аэропорт года“. Признание экспертного сообщества — хороший подарок работникам Ремезова к Дню гражданской авиации», — заявил Моор. От отметил, что среди сильных качеств аэропорта отмечены стабильно растущий пассажиропоток и количество прямых рейсов. В настоящий момент Тобольск связан авиасообщением с 11 городами России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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