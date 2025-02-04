Аэропорт Тобольска вошел в престижный федеральный топ

Ремезов попадает в федеральный топ аэропортов второй год подряд
Тобольский международный аэропорт Тюменской области занял второе место в списке лучших малых аэропортов страны. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.
«Ремезов второй год подряд удерживает высокие позиции в номинации „Лучший „малый“ аэропорт года“. Признание экспертного сообщества — хороший подарок работникам Ремезова к Дню гражданской авиации», — заявил Моор.
От отметил, что среди сильных качеств аэропорта отмечены стабильно растущий пассажиропоток и количество прямых рейсов. В настоящий момент Тобольск связан авиасообщением с 11 городами России.
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