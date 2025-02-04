Тюменский онколог признана лучшей в России

Тюменского онколога для взрослых назвали «Жемчужиной профессии»
Тюменского онколога для взрослых Эсмиру Хан наградили в Кремле. Она признана победителем в номинации «Жемчужина профессии» всероссийской премии пациентов, сообщил URA.RU региональный Депздрав.
«Награждение прошло 1 февраля на сцене Государственного Кремлевского дворца. Конкурс проводится с 2017 года, в нем ежегодно участвуют более пяти тысяч специалистов», — говорится в сообщении.
Известно, что Хан заведует отделением медицинской реабилитации центра «Медицинский город». С 2022 года занимается развитием онкореабилитации Тюменского региона.
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