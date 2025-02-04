04 февраля 2025

Тюменский онколог признана лучшей в России

Онколог для взрослых из Тюмени Эсмира Хан стала победителем всероссийской премии
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменского онколога для взрослых назвали «Жемчужиной профессии»
Тюменского онколога для взрослых назвали «Жемчужиной профессии» Фото:

Тюменского онколога для взрослых Эсмиру Хан наградили в Кремле. Она признана победителем в номинации «Жемчужина профессии» всероссийской премии пациентов, сообщил URA.RU региональный Депздрав.

«Награждение прошло 1 февраля на сцене Государственного Кремлевского дворца. Конкурс проводится с 2017 года, в нем ежегодно участвуют более пяти тысяч специалистов», — говорится в сообщении.

Известно, что Хан заведует отделением медицинской реабилитации центра «Медицинский город». С 2022 года занимается развитием онкореабилитации Тюменского региона.

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Тюменского онколога для взрослых Эсмиру Хан наградили в Кремле. Она признана победителем в номинации «Жемчужина профессии» всероссийской премии пациентов, сообщил URA.RU региональный Депздрав. «Награждение прошло 1 февраля на сцене Государственного Кремлевского дворца. Конкурс проводится с 2017 года, в нем ежегодно участвуют более пяти тысяч специалистов», — говорится в сообщении. Известно, что Хан заведует отделением медицинской реабилитации центра «Медицинский город». С 2022 года занимается развитием онкореабилитации Тюменского региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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