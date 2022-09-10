В Кургане без воды остались наркодиспансер, ИК-1 и детский сад

В Кургане без холодной воды остались наркодиспансер, ИК-1 и детский сад

11 сентября 2022 в 22:41 Размер текста - 17 +

Нормальное водоснабжение будет восстановлено после устранения всех неисправностей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане социально значимые объекты и ряд домов остались без холодного водоснабжения. Причина кроется в аварии на сетях водопровода по адресу ул. Стройбаза, 1, передают курганские коммунальщики. «Без ХВС — ул. 2 Часовая, с 5-21, 42 к.1, 42 к.2, 44, 16 к.1, в том числе наркодиспансер, спецприемник, СИЗО и ИК-1. Также мкр. Карчевская роща — полностью, в том числе ул. Сады Зауралья, 6 (д/сад №122)», — написано в telegram-канале «Водного союза». Кроме того, холодная вода отсутствует по адресам: — ул. Галкино,1, 5, 7; — п. Путейский — полностью; — 2352 км; — ул. Автозаводская; — т/п № 125, 130. Ранее URA.RU писало, что в городе Далматово (Курганская область) в некоторых домах идет ржавая вода с тухлым запахом. Об этом местные жители сообщили в соцсетях. Однако после обследования власти не нашли в воде мутность и технические запахи.

В Кургане социально значимые объекты и ряд домов остались без холодного водоснабжения. Причина кроется в аварии на сетях водопровода по адресу ул. Стройбаза, 1, передают курганские коммунальщики. «Без ХВС — ул. 2 Часовая, с 5-21, 42 к.1, 42 к.2, 44, 16 к.1, в том числе наркодиспансер, спецприемник, СИЗО и ИК-1. Также мкр. Карчевская роща — полностью, в том числе ул. Сады Зауралья, 6 (д/сад №122)», — написано в telegram-канале «Водного союза». Кроме того, холодная вода отсутствует по адресам: — ул. Галкино,1, 5, 7; — п. Путейский — полностью; — 2352 км; — ул. Автозаводская; — т/п № 125, 130. Ранее URA.RU писало, что в городе Далматово (Курганская область) в некоторых домах идет ржавая вода с тухлым запахом. Об этом местные жители сообщили в соцсетях. Однако после обследования власти не нашли в воде мутность и технические запахи.