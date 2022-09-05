Жители курганского города жалуются на ржавую воду с тухлым запахом

Жители курганского города Далматово жалуются на ржавую воду с тухлым запахом

Местные жители жалуются проблемы с напором воды и ее запах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Далматово Курганской области в некоторых домах идет ржавая вода с тухлым запахом. Об этом местные жители сообщили в соцсети «ВКонтакте» и на портале «Обратись». Местные власти не нашли в воде мутность и технические запахи.

«Хлорирование воды было почти неделю назад, но <…> она воняет тухлятиной до сих пор? Или это сейчас так хлорка воняет? Что-то приготовить невозможно», — написал анонимный пользователь в группе «Далматово Online».

В комментариях под постом некоторые пользователи подтвердили слова автора поста, а некоторые сообщили, что у них вода чистая, но напор слабый. На портале «Обратись» один из горожан отметил, что у него в доме вода желтого цвета с большим количеством осадка, которую невозможно использовать. Другой обратившийся написал, что у него в доме вода имеет «50 оттенков рыжего». По его словам, из-за особенностей воды приходится каждую неделю менять фильтры, так как потом они перестают пропускать воду. Он отметил, что местную воду можно пить только после двух этапов фильтрации. Горожанин также пожаловался на слабый напор.

«В настоящее время на городской системе водоснабжения аварийные ситуации не зафиксированы. Сотрудниками МП ДР „Водхоз“ выполнен забор воды с трех водоразборных колонок города Далматово — мутности и технических запахов не выявлено», — ответили обратившимся представители администрации Далматовского района. Они рекомендовали ответственным организациям обследовать внутридомовые сети водоснабжения.

Ранее стало известно, что местные власти судятся с пермской компании «Экостройпроект» из-за работ по реконструкции очистных сооружений. Представители местной администрации должны строителям около 7 млн рублей.