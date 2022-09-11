Власти Запорожья призвали срочно защитить все украинские АЭС от ВСУ

Член ГСА Запорожья Рогов призвал срочно демилитаризировать все АЭС на Украине

11 сентября 2022 в 23:42 Размер текста - 17 +

Зоны возле Южно-Украинской, Хмельницкой атомных электростанций должны быть срочно демилитаризированы. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Срочно нужно вводить демилитаризованную зону вокруг Южно-Украинской, Хмельницкой и Ровенской АЭС с радиусом не менее 100 км!», — считает Владимир Рогов. Об этом он написал в своем telegram-канале. По информации Минобороны РФ, ВСУ начали обстреливать атомную электростанцию в Энергодаре в ходе российской спецоперации по освобождению Донбасса. Так, 6 сентября, украинский снаряд разорвался возле второго энергоблока Запорожской АЭС. Постпред РФ при ООН Василий Небензя разочаровался из-за результата работы МАГАТЭ на ЗАЭС. Он отметил, что организация не может обвинить Украину в обстреле станции, что становится главным недостатком доклада. В США признали, что давят на международные организации из-за ЗАЭС. Президент РФ Владимир Путин пожаловался французскому лидеру Эммануэлю Макрону на обстрелы украинских боевиков по ЗАЭС.