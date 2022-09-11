11 сентября 2022

Власти Запорожья призвали срочно защитить все украинские АЭС от ВСУ

Член ГСА Запорожья Рогов призвал срочно демилитаризировать все АЭС на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Вокруг всех АЭС на Украине нужно ввести демилитаризованную зону, заявил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Зоны возле Южно-Украинской, Хмельницкой атомных электростанций должны быть срочно демилитаризированы. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Срочно нужно вводить демилитаризованную зону вокруг Южно-Украинской, Хмельницкой и Ровенской АЭС с радиусом не менее 100 км!», — считает Владимир Рогов. Об этом он написал в своем telegram-канале.

По информации Минобороны РФ, ВСУ начали обстреливать атомную электростанцию в Энергодаре в ходе российской спецоперации по освобождению Донбасса. Так, 6 сентября, украинский снаряд разорвался возле второго энергоблока Запорожской АЭС. Постпред РФ при ООН Василий Небензя разочаровался из-за результата работы МАГАТЭ на ЗАЭС. Он отметил, что организация не может обвинить Украину в обстреле станции, что становится главным недостатком доклада. В США признали, что давят на международные организации из-за ЗАЭС. Президент РФ Владимир Путин пожаловался французскому лидеру Эммануэлю Макрону на обстрелы украинских боевиков по ЗАЭС.

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Зоны возле Южно-Украинской, Хмельницкой атомных электростанций должны быть срочно демилитаризированы. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Срочно нужно вводить демилитаризованную зону вокруг Южно-Украинской, Хмельницкой и Ровенской АЭС с радиусом не менее 100 км!», — считает Владимир Рогов. Об этом он написал в своем telegram-канале. По информации Минобороны РФ, ВСУ начали обстреливать атомную электростанцию в Энергодаре в ходе российской спецоперации по освобождению Донбасса. Так, 6 сентября, украинский снаряд разорвался возле второго энергоблока Запорожской АЭС. Постпред РФ при ООН Василий Небензя разочаровался из-за результата работы МАГАТЭ на ЗАЭС. Он отметил, что организация не может обвинить Украину в обстреле станции, что становится главным недостатком доклада. В США признали, что давят на международные организации из-за ЗАЭС. Президент РФ Владимир Путин пожаловался французскому лидеру Эммануэлю Макрону на обстрелы украинских боевиков по ЗАЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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