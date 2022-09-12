Махонин одернул министра, зачитывавшего пресс-релизы

Пермский губернатор Махонин упрекнул главу минэка Соснина за некачественный доклад

13 сентября 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Эдуарда Соснина попросили сделать акцент на Пермском крае, а не на фигуре губернатора Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе заседания правительства 13 сентября сделал замечание министру экономического развития региона Эдуарду Соснину. Отчитываясь об итогах работы делегации на Дальневосточном экономическом форуме, Соснин перечислял, с кем встретился на форуме Махонин и о чем шла речь. Вся эта информация на прошлой неделе была в пресс-релизах и соцсетях губернатора. Трансляция заседания проходила в группе соцсети «ВКонтакте» «Пермский край». «Дмитрий Николаевич обратился к главе минприроды России с просьбой помочь в вопросе ликвидации накопленного вреда в Кизеловском угольном бассейне. Также Дмитрий Николаевич и Александр Козлов обсудили борьбу с жуком, уссурийским полиграфом…» — отчитывался Соснин. «Эдуард Олегович, я тронут вниманием к своей личности. Но давайте уже о том, что важно для Пермского края, а не то, что Дмитрий Николаевич обсуждал», — перебил его Махонин. Соснин извинился и продолжил рассказывать общеизвестную информацию, которую пресс-служба публиковала на прошлой неделе. Делегация Пермского края работала на ДЭФ с 5 по 8 сентября. Махонин подписал соглашения с ПАО «ТрансКонтейнер», ВТБ, X5 Group, со СберЗдоровьем. Также губернатор провел встречи с министром природных ресурсов РФ Александром Козловым, министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе заседания правительства 13 сентября сделал замечание министру экономического развития региона Эдуарду Соснину. Отчитываясь об итогах работы делегации на Дальневосточном экономическом форуме, Соснин перечислял, с кем встретился на форуме Махонин и о чем шла речь. Вся эта информация на прошлой неделе была в пресс-релизах и соцсетях губернатора. Трансляция заседания проходила в группе соцсети «ВКонтакте» «Пермский край». «Дмитрий Николаевич обратился к главе минприроды России с просьбой помочь в вопросе ликвидации накопленного вреда в Кизеловском угольном бассейне. Также Дмитрий Николаевич и Александр Козлов обсудили борьбу с жуком, уссурийским полиграфом…» — отчитывался Соснин. «Эдуард Олегович, я тронут вниманием к своей личности. Но давайте уже о том, что важно для Пермского края, а не то, что Дмитрий Николаевич обсуждал», — перебил его Махонин. Соснин извинился и продолжил рассказывать общеизвестную информацию, которую пресс-служба публиковала на прошлой неделе. Делегация Пермского края работала на ДЭФ с 5 по 8 сентября. Махонин подписал соглашения с ПАО «ТрансКонтейнер», ВТБ, X5 Group, со СберЗдоровьем. Также губернатор провел встречи с министром природных ресурсов РФ Александром Козловым, министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.