Депутаты ЯНАО откроют сессию рекордным количеством вопросов

На повестке у заксобрания 37 вопросов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты заксобрания ЯНАО 22 сентября проведут заседание, на котором рассмотрят рекордное количество вопросов. Как сообщается на сайте ведомства, на повестке уже 37 вопросов.

«Совет законодательного собрания Ямала сформировал проект повестки очередного заседания парламента, которое пройдет 22 сентября. Открыть осеннюю сессию депутаты планируют рекордным количеством вопросов: уже сейчас в повестке их 37, и она будет дополняться», — говорится в сообщении. По словам спикера парламента Сергея Ямкина, важным вопросом станет бюджет на следующий год и плановый период.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты заксобрания ЯНАО предложили пересчитать выплаты пенсионерам. Руководитель фракции ЛДПР Денис Садовников считает, что средняя пенсия в размере 18 тысяч рублей крайне мала для комфортной жизни на Севере.