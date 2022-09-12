12 сентября 2022

Депутаты ЯНАО откроют сессию рекордным количеством вопросов

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, дума, заседание, руки чиновника
На повестке у заксобрания 37 вопросов Фото:

Депутаты заксобрания ЯНАО 22 сентября проведут заседание, на котором рассмотрят рекордное количество вопросов. Как сообщается на сайте ведомства, на повестке уже 37 вопросов.

«Совет законодательного собрания Ямала сформировал проект повестки очередного заседания парламента, которое пройдет 22 сентября. Открыть осеннюю сессию депутаты планируют рекордным количеством вопросов: уже сейчас в повестке их 37, и она будет дополняться», — говорится в сообщении. По словам спикера парламента Сергея Ямкина, важным вопросом станет бюджет на следующий год и плановый период.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты заксобрания ЯНАО предложили пересчитать выплаты пенсионерам. Руководитель фракции ЛДПР Денис Садовников считает, что средняя пенсия в размере 18 тысяч рублей крайне мала для комфортной жизни на Севере.

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Депутаты заксобрания ЯНАО 22 сентября проведут заседание, на котором рассмотрят рекордное количество вопросов. Как сообщается на сайте ведомства, на повестке уже 37 вопросов. «Совет законодательного собрания Ямала сформировал проект повестки очередного заседания парламента, которое пройдет 22 сентября. Открыть осеннюю сессию депутаты планируют рекордным количеством вопросов: уже сейчас в повестке их 37, и она будет дополняться», — говорится в сообщении. По словам спикера парламента Сергея Ямкина, важным вопросом станет бюджет на следующий год и плановый период. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты заксобрания ЯНАО предложили пересчитать выплаты пенсионерам. Руководитель фракции ЛДПР Денис Садовников считает, что средняя пенсия в размере 18 тысяч рублей крайне мала для комфортной жизни на Севере.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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