На курганской границе остановили партии перца из Киргизии

Несколько партий болгарского перца не пустили в Россию на границе с Курганской областью (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На пограничном пункте пропуска «Петухово-Автодорожный» на границе с Курганской областью остановили партии болгарского из Киргизии. У овощей отсутствовала маркировка и упаковка.Об этом говорится на сайте управления Федеральной службы по Челябинской и Курганской областям.

«Гражданин Республики Кыргыстан пытался провезти на территорию РФ через КПП „Петухово-Автодорожный“ болгарский перец весом 6 тонн. Продукция перевозилась навалом, без упаковки», — указано в сообщении. Также на овощах не было маркировки, что является нарушением п. 1 ч.1 ст. 32 ФЗ «О карантине растений», а также нарушением решения Совета Евразийской экономической комиссии №157, в котором прописаны требования к подкарантинной продукции: «<…> на каждой упаковке подкарантинной продукции должна быть маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере и (или) стране-реэкспортере».

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ, а также выданы предписания о запрете ввоза данного перца на территорию России. Овощи возвращены обратно на территорию Республики.

Ранее URA.RU писало, что в курганскую область пытались ввезти крупную партию нектаринов, зараженных бурой монолиозной гнилью. Автомобиль с данной продукцией двигался из Азербайджана в Россию через границу с Казахстаном и Курганской областью.