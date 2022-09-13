В Тюменской области ветерану на юбилей подарили 300 рублей, вычтя из подарка налог

В Тюменской области ветерану выставили налог за подарок на юбилей

Ветеран получила 300 рублей к своему юбилею, так как часть подарка «съел» налог Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бывший работодатель — Областная больница №3, поздравил жительницу блокадного Ленинграда из Тобольска (Тюменская область) с 85-летием, подарив ей 300 рублей. Об этом в социальных сетях сообщила дочь пенсионерки. Женщине полагались 500 рублей, но из них вычли налог.

«Маме 29 апреля исполнилось 85 лет, она житель блокадного Ленинграда. В Областной больнице №3, где она уходила на пенсию, поздравили ее по телефону, сказав, что позднее дадут подарок. Вчера ей сказали, что выделили 500 рублей, но так как к 9 Мая ее тоже поздравляли, но тогда не учли налог, то в этот раз ей полагается только 300 рублей», — рассказала дочь ветерана в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам женщины, такое отношение очень обидело ее маму. Произошедшее тоболячка назвала позором, в этом мнении ее поддержали и подписчики сообщества.

«Мою маму тоже так поздравили. Совет ветеранов медработников. У них не было ее контактов, и только через полгода мама поехала, получила 500 рублей. Более 40 лет стажа в медицине», — рассказала Лена Малахова. «Что можно сказать: позор да и только. Ввели налог на подарок, скоро мы сами будем платить за то, что в принципе живем», — написал Николай Нестеренко. «Я бы пофамильно список позорников огласила, совести нет!» — считает Елена Фадеева.

URA.RU обратилось за комментарием по ситуации в пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в одном из районов Тюменской области ветерана не поздравили с Днем Победы. А другому вручили подарок от губернатора, в виде черствого пряника.