Тюменского главу обвинили в том, что он не поздравил ветерана ВОВ

О 95-летнем ветеране ВОВ забыли тюменские власти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Вагайского района (Тюменская область) Рамай Сунгатулин не поздравил с 9 мая ветерана Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU сообщил внук участника ВОВ Максим Васильев.

«Мой дед Ефим Григорьевич Одинцев живет в поселке Курья, ему 95 лет. Сунгатулин позвонил ему, когда деда не было дома, обещал перезвонить, но не сделал этого. Ни лично не поздравил, ни открытки не прислал», — рассказал Васильев агентству. По словам внука, в районе осталось в живых всего два ветерана ВОВ — он не исключает, что и второй не удостоился поздравлений от главы района.

В администрации муниципалитета не ответили на звонок URA.RU. Редакция направило в ведомство письменный запрос, ответ на который пока не получен.

Ранее агентство писало, что 94-летнему ветерану ВОВ из Абатского района прислали в качестве подарка ко Дню Победы черствый пряник, который невозможно было разрезать ножом. Ситуацию взял на контроль губернатор Тюменской области Александр Моор.