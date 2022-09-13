В курганском правительстве объявили конкурс на пост, с которого все бегут

В курганском департаменте строительства объявили конкурс на должность начальника управления

14 сентября 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

В департаменте строительства Курганской области объявили конкурс на замещение вакантных должностей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области объявили конкурс на замещение вакантной должности начальника управления автомобильных дорог и другие свободные посты. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос. «Объявлен конкурс на включение в кадровый резерв для замещения в департаменте должностей государственной и гражданской службы. Прием документов идет. Из-за этого предоставить информацию о количестве кандидатов на вакантную должность начальника управления автомобильных дорог сейчас не представляется возможным», — говорится в ответе регионального правительства. Также указано, что информация о вакансиях ведомства опубликована на общедоступных ресурсах. Ранее URA.RU писало, что в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области ищут кандидатов на должность начальника управления автомобильных дорог. За два последних года с должности уволились три человека. В конце мая пост начальника управления автомобильных дорог покинул Андрей Нохрин. Он проработал менее года. До него эта должность была вакантна почти год. В апреле 2020 года ответственным за дороги назначали Илью Ковальчука, бывшего замдиректора «Новгородавтодора». Спустя несколько месяцев он ушел в отставку. До него начальником управления автомобильных дорог был Евгений Меньщиков. Он продержался на этом посту ровно год.

В департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области объявили конкурс на замещение вакантной должности начальника управления автомобильных дорог и другие свободные посты. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос. «Объявлен конкурс на включение в кадровый резерв для замещения в департаменте должностей государственной и гражданской службы. Прием документов идет. Из-за этого предоставить информацию о количестве кандидатов на вакантную должность начальника управления автомобильных дорог сейчас не представляется возможным», — говорится в ответе регионального правительства. Также указано, что информация о вакансиях ведомства опубликована на общедоступных ресурсах. Ранее URA.RU писало, что в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области ищут кандидатов на должность начальника управления автомобильных дорог. За два последних года с должности уволились три человека. В конце мая пост начальника управления автомобильных дорог покинул Андрей Нохрин. Он проработал менее года. До него эта должность была вакантна почти год. В апреле 2020 года ответственным за дороги назначали Илью Ковальчука, бывшего замдиректора «Новгородавтодора». Спустя несколько месяцев он ушел в отставку. До него начальником управления автомобильных дорог был Евгений Меньщиков. Он продержался на этом посту ровно год.