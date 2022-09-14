В Курганской области из структуры правительства исчезнет управление ветеринарии. Ведомство присоединят к региональному департаменту агропромышленного комплекса (АПК). Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Реорганизовать до 1 декабря этого года управление ветеринарии и департамент агропромышленного комплекса Курганской области в форме присоединения управления к департаменту АПК. Считать департамент правопреемником всех прав и обязанностей управления», — говорится в документе, который подписан замгубернатора Константином Ермаковым. Указано, что это сделано в целях совершенствования структуры органов власти. Сейчас департамент АПК возглавляет Павел Кощеев. Управлением ветеринарии руководит Татьяна Сандакова.
Ранее об оптимизации управления сообщали источники URA.RU. Инсайдеры сообщали, что оптимизация выглядит логично.
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