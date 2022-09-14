Из структуры курганского правительства исчезнет ведомство. Инсайд URA.RU подтвердился

В курганском правительстве объединят управление ветеринарии и департамент АПК

15 сентября 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

В Курганской области перестановки в структуре правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области из структуры правительства исчезнет управление ветеринарии. Ведомство присоединят к региональному департаменту агропромышленного комплекса (АПК). Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Реорганизовать до 1 декабря этого года управление ветеринарии и департамент агропромышленного комплекса Курганской области в форме присоединения управления к департаменту АПК. Считать департамент правопреемником всех прав и обязанностей управления», — говорится в документе, который подписан замгубернатора Константином Ермаковым. Указано, что это сделано в целях совершенствования структуры органов власти. Сейчас департамент АПК возглавляет Павел Кощеев. Управлением ветеринарии руководит Татьяна Сандакова. Ранее об оптимизации управления сообщали источники URA.RU. Инсайдеры сообщали, что оптимизация выглядит логично.

В Курганской области из структуры правительства исчезнет управление ветеринарии. Ведомство присоединят к региональному департаменту агропромышленного комплекса (АПК). Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Реорганизовать до 1 декабря этого года управление ветеринарии и департамент агропромышленного комплекса Курганской области в форме присоединения управления к департаменту АПК. Считать департамент правопреемником всех прав и обязанностей управления», — говорится в документе, который подписан замгубернатора Константином Ермаковым. Указано, что это сделано в целях совершенствования структуры органов власти. Сейчас департамент АПК возглавляет Павел Кощеев. Управлением ветеринарии руководит Татьяна Сандакова. Ранее об оптимизации управления сообщали источники URA.RU. Инсайдеры сообщали, что оптимизация выглядит логично.