Структура курганского правительства, отвечающая за имущество, лишилась части полномочий

15 сентября 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

Департамент имущества потеряет часть полномочий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области лишится части полномочий, они перейдут на федеральный уровень. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с комитета по аграрной политике. «Исключаются полномочия данного департамента по принятию решения об установлении публичного сервитута (права на ограниченное использование чужой недвижимости — прим. URA.RU) в отношении земельных участков у границы полос отвода автомобильных дорог, находящихся в собственности Курганской области», — рассказала главный специалист отдела правовой экспертизы правового управления Курганской областной думы Марина Антимонова. В настоящее время данные вопросы будут решаться на федеральном уровне. При этом в полномочия департамента будут дополнены. Ведомство сможет устанавливать публичный сервитут в случае размещения и капитального ремонта инженерных сооружений регионального значения, капитального ремонта участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами. Предварительно данный проект закона согласован уполномоченным органом с департаментом имущественных и земельных отношений, передает корреспондент URA.RU с комитета. Ранее URA.RU писало, что депутаты Курганской областной думы собирались лишить себя возможности выражать недоверие руководителям органов исполнительной власти. Законопроект был внесен в региональный парламент комитетом по законодательству.

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области лишится части полномочий, они перейдут на федеральный уровень. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с комитета по аграрной политике. «Исключаются полномочия данного департамента по принятию решения об установлении публичного сервитута (права на ограниченное использование чужой недвижимости — прим. URA.RU) в отношении земельных участков у границы полос отвода автомобильных дорог, находящихся в собственности Курганской области», — рассказала главный специалист отдела правовой экспертизы правового управления Курганской областной думы Марина Антимонова. В настоящее время данные вопросы будут решаться на федеральном уровне. При этом в полномочия департамента будут дополнены. Ведомство сможет устанавливать публичный сервитут в случае размещения и капитального ремонта инженерных сооружений регионального значения, капитального ремонта участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами. Предварительно данный проект закона согласован уполномоченным органом с департаментом имущественных и земельных отношений, передает корреспондент URA.RU с комитета. Ранее URA.RU писало, что депутаты Курганской областной думы собирались лишить себя возможности выражать недоверие руководителям органов исполнительной власти. Законопроект был внесен в региональный парламент комитетом по законодательству.