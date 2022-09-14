14 сентября 2022

Структура курганского правительства, отвечающая за имущество, лишилась части полномочий

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, руки депутата
Департамент имущества потеряет часть полномочий Фото:

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области лишится части полномочий, они перейдут на федеральный уровень. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с комитета по аграрной политике.

«Исключаются полномочия данного департамента по принятию решения об установлении публичного сервитута (права на ограниченное использование чужой недвижимости — прим. URA.RU) в отношении земельных участков у границы полос отвода автомобильных дорог, находящихся в собственности Курганской области», — рассказала главный специалист отдела правовой экспертизы правового управления Курганской областной думы Марина Антимонова. В настоящее время данные вопросы будут решаться на федеральном уровне.

При этом в полномочия департамента будут дополнены. Ведомство сможет устанавливать публичный сервитут в случае размещения и капитального ремонта инженерных сооружений регионального значения, капитального ремонта участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами. Предварительно данный проект закона согласован уполномоченным органом с департаментом имущественных и земельных отношений, передает корреспондент URA.RU с комитета.

Ранее URA.RU писало, что депутаты Курганской областной думы собирались лишить себя возможности выражать недоверие руководителям органов исполнительной власти. Законопроект был внесен в региональный парламент комитетом по законодательству.

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Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области лишится части полномочий, они перейдут на федеральный уровень. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с комитета по аграрной политике. «Исключаются полномочия данного департамента по принятию решения об установлении публичного сервитута (права на ограниченное использование чужой недвижимости — прим. URA.RU) в отношении земельных участков у границы полос отвода автомобильных дорог, находящихся в собственности Курганской области», — рассказала главный специалист отдела правовой экспертизы правового управления Курганской областной думы Марина Антимонова. В настоящее время данные вопросы будут решаться на федеральном уровне. При этом в полномочия департамента будут дополнены. Ведомство сможет устанавливать публичный сервитут в случае размещения и капитального ремонта инженерных сооружений регионального значения, капитального ремонта участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами. Предварительно данный проект закона согласован уполномоченным органом с департаментом имущественных и земельных отношений, передает корреспондент URA.RU с комитета. Ранее URA.RU писало, что депутаты Курганской областной думы собирались лишить себя возможности выражать недоверие руководителям органов исполнительной власти. Законопроект был внесен в региональный парламент комитетом по законодательству.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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