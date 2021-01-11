Курганские депутаты лишат себя части полномочий

Курганская облдума не сможет увольнять руководителей органов исполнительной власти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Курганской областной думы могут лишить себя возможности выражать недоверие руководителям органов исполнительной власти региона. Законопроект об этом внесен в региональный парламент комитетом по законодательству.

«Проектом закона предлагается уточнить компетенцию Курганской областной думы, исключив право на выражение недоверия руководителям органов исполнительной власти Курганской области, в назначении которых на должность она принимала участие», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте регионального парламента. При этом у думы останутся полномочия выражать недоверие губернатору.

По действующему закону областная дума может выразить недоверие чиновникам, кандидатуры которых при назначении согласовывались с депутатами. «Принятие решения о недоверии указанным руководителям влечет немедленное освобождение их от должности», — отмечается в документе. Предлагаемые изменения объясняются тем, что ранее депутаты лишились полномочий по согласованию кандидатов на должности заместителей губернатора Курганской области.

В конце 2019 года в Курганской области изменилась структура правительства, при этом депутаты облдумы лишились возможности согласовывать кандидатов на должности начальника финуправления региона и директора департамента агропромышленного комплекса. «За формирование правительства должен отвечать губернатор», — заявлял тогда депутатам замгубернатора Константин Ермаков. В начале 2020 года облдума лишилась полномочий по согласованию кандидатов и на другие должности в правительстве.