Депутат из Кургана хочет вернуть школы к советской практике

В курганских школах хотят начать обучать на трактористов

Депутат Марат Исламов хочет вернуть в школах обучение на трактористов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской облдумы, владелец предприятия «Кургансемена» Марат Исламов выступил за возвращение советской системы в школах. По словам парламентария, необходимо вернуть обучение на трактористов и восстановить приусадебные участки. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Необходимо восстановить приусадебные участки в школах и по возможности часть территории занимать опытными делянками, как в школах, так и детсадах. Вернуть в школы обучение на трактористов. Все это нужно делать, чтобы повысить привлекательность аграрных профессий и изменить отношение людей к сельскохозяйственному производству. Реализовать задуманное поможет создание агроклассов на базе сельских школ», — написал Исламов.

Также депутат принял участие в совещании по организации «Агробиокластера» в Курганской области. В планах, создание селекционного центра на базе КГУ. Мероприятие посетили сотрудники предприятия «Кургансемена», представители вуза, замгубернатора Андрей Алексеев, а также депутаты Курганской облдумы и сельхозпроизводители. «Организация работы селекционного центра на университетской базе совместно с научным центром агрохолдинга „Кургансемена“ поможет создать новые отечественные высокопродуктивные сорта и гибриды под заказ агробизнес-сообщества, которые смогут конкурировать с западными», — отметил Исламов. По итогам мероприятия было принято решение создать дорожную карту по внедрению системы аграрного образования.

Ранее URA.RU писало, что курганские предприниматели из-за санкций возвращаются к ведению бизнеса по советской системе. Фермеры, испытывающие проблемы с реализацией продукцией, стали объединяться в сельхозкооперативы.