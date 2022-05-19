Курганский бизнес из-за санкций возвращается к советской практике

Курганские сельхозпроизводители из-за санкций объединяются в кооперативы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Курганские предприниматели из-за санкций возвращаются к ведению бизнеса по системе Советского союза. Фермеры и крестьянско-фермерские хозяйства, испытывающие проблемы с переработкой и реализацией продукции, начали объединяться в сельхозкооперативы. Об этом сообщается на официальной странице зампредседателя курганской облдумы Марата Исламова в соцсети «ВКонтакте».

«Разговор о кооперации ведется уже более 12 лет. В Курганской области активно развивается животноводство на базе ИП и КФХ, но есть проблемы сбора, переработки и реализации произведенной продукции по выгодной цене. Решить эти проблемы можно через формирование сельхозкооперативов. Это особенно важно в условиях антироссийских санкций, когда государство использует каждую возможность импортозамещения», — написал Исламов. Активную поддержку оказывает департамент АПК Курганской области. Из регионального бюджета выделено финансирование в размере трех миллионов рублей. Всего оказана поддержка уже семи таким кооперативам.

Исламов отметил, что сельхозкооперация образуется не с целью извлечения финансовой прибыли, а для экономии и взаимопомощи. «Участники получают выгоду, к примеру, от совместной закупки удобрений, от переработки сырья в крупных размерах. Кооператив может отвечать за снабжение своих членов семенами, оборудованием и техникой. Но членам кооператива деньги не выплачиваются», — подчеркнул Исламов. Объединение в кооператив также позволит избежать утечки местной продукции из региона в виде сырья и обеспечит бесперебойную поставку качественных продуктов питания от местных производителей на курганские прилавки.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. В России власти на всех уровнях ищут новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на местных производителей.