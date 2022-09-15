Православный приход пытается отсудить церковь у курганского сельсовета

Правосланвый приход через суд пытается получить парво собственности на свою церковь (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Шадринский православный приход (Курганская область) судится с местным сельсоветом и администрацией округа за право собственности на 160-летнюю церковь. Об этом говорится в открытых судебных данных.

«Местная религиозная организация „Приход в честь Владимирской иконы Божией Матери села Глубокое“ подала в суд на администрацию Глубокинского сельсовета, на администрацию Шадринского округа, на региональный департамент имущественных и земельных отношений и на межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом в Челябинской и Курганской областях. Требование — признать права собственности на здание, расположенное по адресу Шадринский район, с. Глубокое, ул. Капитана Быкова, д. без номера, Церковь, чье завершение строительства датируется 1862 годом», — указано в документе. Судебное заседание назначено на 25 октября.

Для правильного рассмотрения дела суд намерен привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, правительство Курганской области, региональное управление Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии, а также Шадринскую епархию. О привлечении третьих лиц ходатайствовал сам приход.

В разговоре с URA.RU юрист Шадринской епархии, к которой относится приход села Глубокое, отец Дмитрий объяснил, что в данной ситуации конфликта нет. Он отметил, что после распада Советского союза в 1990-х годах здания церквей возвращали приходам, однако во многих селах это не было зафиксировано документально. «Судебное разбирательство является формальной процедурой о признании собственности. Подобные суды уже прошли по Крестовской и Ключевской церквям. Сам Глубокинский приход проводит службы в храме уже более 15 лет».

Глава Шадринского округа Сергей Копылов от комментариев отказался и попросил выслать письменный запрос. URA.RU направило обращение в администрацию, на момент публикации ответ не поступил. Глава Глубокинского сельсовета Наталья Мамонтова на звонок URA.RU не ответила.