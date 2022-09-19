Законопроект, курируемый курганским сенатором, направили Путину

Законопроект об оружии, курируемый курганским сенатором Муратовым, направили Путину

Инициативу курганских силовиков и депутатов об ужесточении федерального законодательства направили президенту страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Поправки в федеральный закон «Об оружии», которые курирует и будет представлять в Госдуме сенатор от Курганской области Сергей Муратов, направили президенту страны Владимиру Путину. Информация содержится в открытых данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты российского парламента. Вносимые изменения ужесточают правила получения лицензии на оружие.

«Направить указанный проект федерального закона в комитеты и комиссии Госдумы, во фракции, президенту Российской Федерации, в Совет Федерации, правительство, Счетную палату, Общественную палату для подготовки отзывов, предложений и замечаний. Направить документ на заключение в правовое управление», — говорится в опубликованном решении комитета по безопасности и противодействию коррупции. Планируется, что законопроект в первом чтении депутаты Госдумы рассмотрят на заседании в октябре.

Ранее URA.RU писало, что убийство курганского полицейского стало поводом для предложения областного СУ СК ужесточить в России закон «Об оружии». Инициативу по изменению закона силовики передали в областную думу. В законопроекте указано, что человек, имеющий административное наказание, не сможет получить лицензию. За составление одного или нескольких административных протоколов оружие у гражданина будет изъято. В июле было принято решение, что в Госдуме документ будет представлять Муратов.