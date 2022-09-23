Курганцев пригласили в МФЦ для оформления карты болельщика

24 сентября 2022 в 07:31 Размер текста - 17 +

Карту болельщика можно получить после подтверждения личности в МФЦ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В многофункциональных центрах Курганской области запускают новую услугу по оформлению паспорта болельщика. Об этом сообщается на сайте регионального управления. Для оформления карты болельщика требуется учетная запись на «Госуслугах». «Пользователь выбирает услугу «Получение карты болельщика», выбирает тип услуги «Оформить карту болельщика на себя» или «Оформить карту болельщика на себя и детей до 14 лет», — написано в инструкции. Далее пользователь подтверждает свои персональные и контактные данные, загружает портретное фото и дает согласие на обработку персональных данных. Чтобы получить карту болельщика, нужно подтвердить личность, посетив МФЦ. Если было выбрано оформление карты на себя, то с собой нужно иметь паспорт. Для оформления карты на ребенка до 14 лет необходимо свидетельство о рождении. Номер карты появится в личном кабинете «Госуслуг» после подтверждения личности. Он нужен для покупки билетов и абонементов на матчи Российской Премьер-лиги. После покупки билета сформируется QR-код, который нужно будет показать для входа на стадион.

В многофункциональных центрах Курганской области запускают новую услугу по оформлению паспорта болельщика. Об этом сообщается на сайте регионального управления. Для оформления карты болельщика требуется учетная запись на «Госуслугах». «Пользователь выбирает услугу «Получение карты болельщика», выбирает тип услуги «Оформить карту болельщика на себя» или «Оформить карту болельщика на себя и детей до 14 лет», — написано в инструкции. Далее пользователь подтверждает свои персональные и контактные данные, загружает портретное фото и дает согласие на обработку персональных данных. Чтобы получить карту болельщика, нужно подтвердить личность, посетив МФЦ. Если было выбрано оформление карты на себя, то с собой нужно иметь паспорт. Для оформления карты на ребенка до 14 лет необходимо свидетельство о рождении. Номер карты появится в личном кабинете «Госуслуг» после подтверждения личности. Он нужен для покупки билетов и абонементов на матчи Российской Премьер-лиги. После покупки билета сформируется QR-код, который нужно будет показать для входа на стадион.