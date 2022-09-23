23 сентября 2022

В Кургане досрочно открыли перекресток рядом с Некрасовским мостом

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Провал дорожного покрытия на перекрестке ул. Гоголя-Пролетарская. Курган, ремонтные работы, проезд закрыт
Участок ранее закрывали на ремонт (архивное фото) Фото:

На перекрестке улиц Коли Мяготина и Пролетарской открыли движение для всех видов транспорта. Такое сообщение появилось в СМИ.

«Подрядчик справился раньше срока. Теперь водителям в Кургане при движении со стороны Некрасовского путепровода будет предоставлена возможность повернуть налево на улицу Коли Мяготина. Также будут отрегулированы светофоры на время проведения ремонтных работ на указанной улице и установлены соответствующие дорожные знаки», — пишет портал «Область 45» со ссылкой на данные из мэрии.

Изначально предполагалось, что срок перекрытия будет составлять три недели. Это потребовалось из-за масштабной замены коммунальных сетей. В течение года компания, выполняющая ремонт, должна произвести реконструкцию сетей водопровода диаметром 500 мм и протяженностью 668 м, а также — отреставрировать канализационные коллекторы.

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На перекрестке улиц Коли Мяготина и Пролетарской открыли движение для всех видов транспорта. Такое сообщение появилось в СМИ. «Подрядчик справился раньше срока. Теперь водителям в Кургане при движении со стороны Некрасовского путепровода будет предоставлена возможность повернуть налево на улицу Коли Мяготина. Также будут отрегулированы светофоры на время проведения ремонтных работ на указанной улице и установлены соответствующие дорожные знаки», — пишет портал «Область 45» со ссылкой на данные из мэрии. Изначально предполагалось, что срок перекрытия будет составлять три недели. Это потребовалось из-за масштабной замены коммунальных сетей. В течение года компания, выполняющая ремонт, должна произвести реконструкцию сетей водопровода диаметром 500 мм и протяженностью 668 м, а также — отреставрировать канализационные коллекторы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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