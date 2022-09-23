В Кургане досрочно открыли перекресток рядом с Некрасовским мостом

24 сентября 2022 в 10:34 Размер текста - 17 +

Участок ранее закрывали на ремонт (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На перекрестке улиц Коли Мяготина и Пролетарской открыли движение для всех видов транспорта. Такое сообщение появилось в СМИ. «Подрядчик справился раньше срока. Теперь водителям в Кургане при движении со стороны Некрасовского путепровода будет предоставлена возможность повернуть налево на улицу Коли Мяготина. Также будут отрегулированы светофоры на время проведения ремонтных работ на указанной улице и установлены соответствующие дорожные знаки», — пишет портал «Область 45» со ссылкой на данные из мэрии. Изначально предполагалось, что срок перекрытия будет составлять три недели. Это потребовалось из-за масштабной замены коммунальных сетей. В течение года компания, выполняющая ремонт, должна произвести реконструкцию сетей водопровода диаметром 500 мм и протяженностью 668 м, а также — отреставрировать канализационные коллекторы.

На перекрестке улиц Коли Мяготина и Пролетарской открыли движение для всех видов транспорта. Такое сообщение появилось в СМИ. «Подрядчик справился раньше срока. Теперь водителям в Кургане при движении со стороны Некрасовского путепровода будет предоставлена возможность повернуть налево на улицу Коли Мяготина. Также будут отрегулированы светофоры на время проведения ремонтных работ на указанной улице и установлены соответствующие дорожные знаки», — пишет портал «Область 45» со ссылкой на данные из мэрии. Изначально предполагалось, что срок перекрытия будет составлять три недели. Это потребовалось из-за масштабной замены коммунальных сетей. В течение года компания, выполняющая ремонт, должна произвести реконструкцию сетей водопровода диаметром 500 мм и протяженностью 668 м, а также — отреставрировать канализационные коллекторы.