Курганцы готовятся участвовать в спецоперации после объявления мобилизации. Видео

24 сентября 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Жители Курганской области массово поддерживают решение о мобилизации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Курганской области готовы защитить интересы России, приняв участие в спецоперации по защите мирного населения Донбасса. О своих намерениях рассказывают и совсем молодые зауральцы еще не призывного возраста, и те, кто уже побывал на передовой. «Собираюсь снова ехать на Украину в декабре месяце. По той же самой причине, что и раньше — гражданских продолжают уничтожать. Если повестка придет раньше, значит раньше поеду», — рассказал один из опрошенных. Видео появилось в telegram-канале «Курганский нытик». Президент России Владимир Путин объявил о запуске частичной мобилизации в стране 21 сентября. Такое решение было принято в связи с тем, что в данный момент на территории Украины проводится спецоперация, основная цель которой — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских властей и ВСУ.

Жители Курганской области готовы защитить интересы России, приняв участие в спецоперации по защите мирного населения Донбасса. О своих намерениях рассказывают и совсем молодые зауральцы еще не призывного возраста, и те, кто уже побывал на передовой. «Собираюсь снова ехать на Украину в декабре месяце. По той же самой причине, что и раньше — гражданских продолжают уничтожать. Если повестка придет раньше, значит раньше поеду», — рассказал один из опрошенных. Видео появилось в telegram-канале «Курганский нытик». Президент России Владимир Путин объявил о запуске частичной мобилизации в стране 21 сентября. Такое решение было принято в связи с тем, что в данный момент на территории Украины проводится спецоперация, основная цель которой — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских властей и ВСУ.