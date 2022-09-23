23 сентября 2022

Курганцы готовятся участвовать в спецоперации после объявления мобилизации. Видео

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, СВО, наемники
Жители Курганской области массово поддерживают решение о мобилизации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Курганской области готовы защитить интересы России, приняв участие в спецоперации по защите мирного населения Донбасса. О своих намерениях рассказывают и совсем молодые зауральцы еще не призывного возраста, и те, кто уже побывал на передовой.

«Собираюсь снова ехать на Украину в декабре месяце. По той же самой причине, что и раньше — гражданских продолжают уничтожать. Если повестка придет раньше, значит раньше поеду», — рассказал один из опрошенных. Видео появилось в telegram-канале «Курганский нытик».

Президент России Владимир Путин объявил о запуске частичной мобилизации в стране 21 сентября. Такое решение было принято в связи с тем, что в данный момент на территории Украины проводится спецоперация, основная цель которой — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских властей и ВСУ.

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Жители Курганской области готовы защитить интересы России, приняв участие в спецоперации по защите мирного населения Донбасса. О своих намерениях рассказывают и совсем молодые зауральцы еще не призывного возраста, и те, кто уже побывал на передовой. «Собираюсь снова ехать на Украину в декабре месяце. По той же самой причине, что и раньше — гражданских продолжают уничтожать. Если повестка придет раньше, значит раньше поеду», — рассказал один из опрошенных. Видео появилось в telegram-канале «Курганский нытик». Президент России Владимир Путин объявил о запуске частичной мобилизации в стране 21 сентября. Такое решение было принято в связи с тем, что в данный момент на территории Украины проводится спецоперация, основная цель которой — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских властей и ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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