Путин подписал закон о военной службе, МО РФ отчитало военкоматы за нарушения: главное о СВО к 24 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, милитари, военный, армия, оружие, милитаризация, военнослужащий, солдат, z войска, Армия россии
В России проходит частичная мобилизация Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов о военной службе. Минобороны России отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации. URA.RU приводит главные события о спецоперации РФ на Украине к вечеру 24 сентября.

Узнавайте все новости о мобилизации и ходе СВО на Украине из одного письма.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подписал ряд законов о военной службе. Минобороны России отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации. URA.RU приводит главные события о спецоперации РФ на Украине к вечеру 24 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...