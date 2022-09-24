Путин подписал закон о военной службе, МО РФ отчитало военкоматы за нарушения: главное о СВО к 24 сентября

24 сентября 2022 в 22:02 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов о военной службе. Минобороны России отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации. URA.RU приводит главные события о спецоперации РФ на Украине к вечеру 24 сентября.