В России проходит частичная мобилизация
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин подписал ряд законов о военной службе. Минобороны России отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации. URA.RU приводит главные события о спецоперации РФ на Украине к вечеру 24 сентября.
- Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о военной службе в уголовный кодекс. За добровольную сдачу в плен грозит от 3 до 10 лет лишения свободы;
- Минобороны России отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации, за привлечение всех без разбора и вопреки официальным разъяснениям ведомства;
- В Совете по правам человека обратились в Минобороны РФ с просьбой устранить нарушения во время частичной мобилизации. Редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила помочь россиянам, которых мобилизуют не по правилам;
- Депутаты внесли в Госдуму законопроект с предложением ввести единовременную выплату 300 тысяч для мобилизованных россиян. Также предполагается платить ежемесячное пособие на детей военных, служащих по призыву;
- В Минцифры РФ готовят список специальностей, которым положена отсрочка. Ранее сообщалось, что туда войдут IT-специалисты, сотрудники связи и медиа;
- На освобожденных территориях Украины и Донбасса проходит второй день референдумов. В первый день голосования ВСУ разгромили рынок в Новой Каховке, рассказал URA.RU замглавы Военно-гражданской администрации региона Руслан Агаев. В Херсоне из-за обстрела ВСУ на пенсионерку с двумя детьми обрушился потолок.
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