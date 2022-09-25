На Тюменскую область надвигается опасная погода

МЧС: на Тюменскую область надвигаются сильный ветер и дождь со снегом

В Тюменской области ожидаются снег, дождь и гололед Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ночь с 26 на 27 сентября в Тюменской области ожидается резкое ухудшение погодных условий — дождь, снег и гололед. Об этом со ссылкой на данные Тюменского ЦГМС — филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» сообщает telegram-канал областного управления МЧС.

«По данным Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“ в вечерние часы 26 сентября, ночью и утром 27 сентября в южных и юго-восточных районах Тюменской области ожидается ухудшение погодных условий, дождь, переходящий в мокрый снег, снег, гололедные явления (отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица), местами возможно установление временного снежного покрова», — указано в сообщении ГУ МЧС по Тюменской области.

Ранее URA.RU писало о том, что 26 сентября в городе Ялуторовске и Упоровском районе Тюменской области выпал первый снег. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях.