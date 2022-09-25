25 сентября 2022
24 сентября 2022

На Тюменскую область надвигается опасная погода

МЧС: на Тюменскую область надвигаются сильный ветер и дождь со снегом
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, гололед, скользкая дорога, скользко
В Тюменской области ожидаются снег, дождь и гололед Фото:

В ночь с 26 на 27 сентября в Тюменской области ожидается резкое ухудшение погодных условий — дождь, снег и гололед. Об этом со ссылкой на данные Тюменского ЦГМС — филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» сообщает telegram-канал областного управления МЧС.

«По данным Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“ в вечерние часы 26 сентября, ночью и утром 27 сентября в южных и юго-восточных районах Тюменской области ожидается ухудшение погодных условий, дождь, переходящий в мокрый снег, снег, гололедные явления (отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица), местами возможно установление временного снежного покрова», — указано в сообщении ГУ МЧС по Тюменской области.

Ранее URA.RU писало о том, что 26 сентября в городе Ялуторовске и Упоровском районе Тюменской области выпал первый снег. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях.

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В ночь с 26 на 27 сентября в Тюменской области ожидается резкое ухудшение погодных условий — дождь, снег и гололед. Об этом со ссылкой на данные Тюменского ЦГМС — филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» сообщает telegram-канал областного управления МЧС. «По данным Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“ в вечерние часы 26 сентября, ночью и утром 27 сентября в южных и юго-восточных районах Тюменской области ожидается ухудшение погодных условий, дождь, переходящий в мокрый снег, снег, гололедные явления (отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица), местами возможно установление временного снежного покрова», — указано в сообщении ГУ МЧС по Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что 26 сентября в городе Ялуторовске и Упоровском районе Тюменской области выпал первый снег. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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