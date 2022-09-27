27 сентября 2022

В Тюменской области власти незаконно «отжали» квартиру умершей женщины

Администрация Нижнетавдинского района Тюменской области незаконно присвоила квартиру умершей женщины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новостройки клипарт. Белкин , ключ от дома, ключи от квартиры, ключи, квартира, ипотека, новостройки, покупка квартиры
Власти незаконно присвоили квартиру, которая должна была достаться наследнице Фото:

Администрация Нижнетавдинского района (Тюменская область) незаконно оформила собственность на квартиру, принадлежащую умершей местной жительнице. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«Заявитель проживала в селе Нижняя Тавда вместе с матерью, в двухкомнатной квартире, принадлежащей последней на праве собственности с 1997 года. После смерти матери женщина при оформлении наследства узнала, что собственником квартиры является администрация Нижнетавдинского муниципального района, которая без законных оснований инициировала переход права собственности на жилое помещение», — рассказали URA.RU в прокуратуре Тюменской области.

Наследница обратилась к силовикам за помощью. Прокуратура внесла главе района Василию Борисову представление, после чего муниципальное право собственности на квартиру было прекращено. Теперь 60-летняя дочь умершей женщины может вступить в наследство.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Администрация Нижнетавдинского района (Тюменская область) незаконно оформила собственность на квартиру, принадлежащую умершей местной жительнице. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Заявитель проживала в селе Нижняя Тавда вместе с матерью, в двухкомнатной квартире, принадлежащей последней на праве собственности с 1997 года. После смерти матери женщина при оформлении наследства узнала, что собственником квартиры является администрация Нижнетавдинского муниципального района, которая без законных оснований инициировала переход права собственности на жилое помещение», — рассказали URA.RU в прокуратуре Тюменской области. Наследница обратилась к силовикам за помощью. Прокуратура внесла главе района Василию Борисову представление, после чего муниципальное право собственности на квартиру было прекращено. Теперь 60-летняя дочь умершей женщины может вступить в наследство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...