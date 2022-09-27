В Тюменской области власти незаконно «отжали» квартиру умершей женщины

Администрация Нижнетавдинского района Тюменской области незаконно присвоила квартиру умершей женщины

Власти незаконно присвоили квартиру, которая должна была достаться наследнице Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Администрация Нижнетавдинского района (Тюменская область) незаконно оформила собственность на квартиру, принадлежащую умершей местной жительнице. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«Заявитель проживала в селе Нижняя Тавда вместе с матерью, в двухкомнатной квартире, принадлежащей последней на праве собственности с 1997 года. После смерти матери женщина при оформлении наследства узнала, что собственником квартиры является администрация Нижнетавдинского муниципального района, которая без законных оснований инициировала переход права собственности на жилое помещение», — рассказали URA.RU в прокуратуре Тюменской области.

Наследница обратилась к силовикам за помощью. Прокуратура внесла главе района Василию Борисову представление, после чего муниципальное право собственности на квартиру было прекращено. Теперь 60-летняя дочь умершей женщины может вступить в наследство.