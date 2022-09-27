27 сентября 2022

В тюменском аэропорту отменили запреты для мужчин, вылетающих за границу России

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, рощино
Сотрудники аэропорта в Тюмени рассказали о том, что официальных запретов для мужчин нет Фото:
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Тюменский международный аэропорт работает в штатном режиме и запретов для мужчин, вылетающих за границу, у них нет. Об этом URA.RU рассказали в справочной службе аэропорта Рощино.

«Аэропорт работает в штатном, как до 21 сентября 2022 года, режиме. У нас летают все. На сегодняшний день официальных запретов на перелет за границу нет», — сообщили сотрудники аэропорта.

Ранее URA.RU писало о том, что для мужчин, вылетающих из тюменского аэропорта за границу России, ввели новые ограничения. На стойке регистрации им необходимо предъявить справку из военкомата. В то же время, из аэропорта Сургута мужчинам вылет без справки за пределы России разрешен.

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Тюменский международный аэропорт работает в штатном режиме и запретов для мужчин, вылетающих за границу, у них нет. Об этом URA.RU рассказали в справочной службе аэропорта Рощино. «Аэропорт работает в штатном, как до 21 сентября 2022 года, режиме. У нас летают все. На сегодняшний день официальных запретов на перелет за границу нет», — сообщили сотрудники аэропорта. Ранее URA.RU писало о том, что для мужчин, вылетающих из тюменского аэропорта за границу России, ввели новые ограничения. На стойке регистрации им необходимо предъявить справку из военкомата. В то же время, из аэропорта Сургута мужчинам вылет без справки за пределы России разрешен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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