В тюменском аэропорту отменили запреты для мужчин, вылетающих за границу России

28 сентября 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Сотрудники аэропорта в Тюмени рассказали о том, что официальных запретов для мужчин нет Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Тюменский международный аэропорт работает в штатном режиме и запретов для мужчин, вылетающих за границу, у них нет. Об этом URA.RU рассказали в справочной службе аэропорта Рощино. «Аэропорт работает в штатном, как до 21 сентября 2022 года, режиме. У нас летают все. На сегодняшний день официальных запретов на перелет за границу нет», — сообщили сотрудники аэропорта. Ранее URA.RU писало о том, что для мужчин, вылетающих из тюменского аэропорта за границу России, ввели новые ограничения. На стойке регистрации им необходимо предъявить справку из военкомата. В то же время, из аэропорта Сургута мужчинам вылет без справки за пределы России разрешен.

Тюменский международный аэропорт работает в штатном режиме и запретов для мужчин, вылетающих за границу, у них нет. Об этом URA.RU рассказали в справочной службе аэропорта Рощино. «Аэропорт работает в штатном, как до 21 сентября 2022 года, режиме. У нас летают все. На сегодняшний день официальных запретов на перелет за границу нет», — сообщили сотрудники аэропорта. Ранее URA.RU писало о том, что для мужчин, вылетающих из тюменского аэропорта за границу России, ввели новые ограничения. На стойке регистрации им необходимо предъявить справку из военкомата. В то же время, из аэропорта Сургута мужчинам вылет без справки за пределы России разрешен.