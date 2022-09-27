27 сентября 2022

В Кургане в массовой аварии на шоссе пострадал водитель

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Водителя иномарки после ДТП доставили в больницу (архивное фото) Фото:

В Кургане в массовом ДТП, которое произошло 28 сентября на шоссе Тюнина, пострадал один из водителей. Он был госпитализирован. Об этом URA.RU рассказали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Кургану.

«По предварительной информации, автомобиль Renault, чтобы не столкнуться со стоящими Opel и ВАЗ 21099, пытался выехать на встречную полосу. Он задел левую часть девяносто девятой и перевернулся. Отечественная машина задела Opel. После на встречной полосе ВАЗ столкнулся с автомобилем Honda. Honda — с автомобилем Kia. В результате ДТП водитель Renault был доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в городской Госавтоинспекции. В ведомстве уточнили, что, автомобиль Opel двигался в крайней левой полосе со стороны микрорайона Увала в сторону улицы Ленина.

Ранее URA.RU писало, что о массовом ДТП на шоссе Тюнина сообщили очевидцы. По их словам, было задето пять машин.

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В Кургане в массовом ДТП, которое произошло 28 сентября на шоссе Тюнина, пострадал один из водителей. Он был госпитализирован. Об этом URA.RU рассказали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. «По предварительной информации, автомобиль Renault, чтобы не столкнуться со стоящими Opel и ВАЗ 21099, пытался выехать на встречную полосу. Он задел левую часть девяносто девятой и перевернулся. Отечественная машина задела Opel. После на встречной полосе ВАЗ столкнулся с автомобилем Honda. Honda — с автомобилем Kia. В результате ДТП водитель Renault был доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в городской Госавтоинспекции. В ведомстве уточнили, что, автомобиль Opel двигался в крайней левой полосе со стороны микрорайона Увала в сторону улицы Ленина. Ранее URA.RU писало, что о массовом ДТП на шоссе Тюнина сообщили очевидцы. По их словам, было задето пять машин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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