Журналистка The Times решила замерзнуть «назло Путину»

01 октября 2022 в 11:09 Размер текста - 17 +

Журналистка THe Times заявила, что будет жить в холоде, из-за Путина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Журналистка The Times Дженис Тернер решила «бросить вызов» президенту РФ Владимиру Путину. Она специально будет отказываться от источников тепла в своем доме и жить в холоде, пока не включится центральное отопление — до ноября. Об этом она написала в колонке The Times. «Этой зимой я брошу вызов Путину с помощью тапочек для микроволновки и пледа Джона Льюиса. <…> Я отказываюсь прибавлять к 7 миллиардам фунтов стерлингов, которые шотландская власть раздала в виде дивидендов», — написала она. Она отметила, что специально не будет включать радиаторы и иные теплоносители. Ранее сообщалось, что в Европе начался «психоз» из-за энергокризиса. Волнения начались вокруг древесных пеллет — биотоплива, получаемого из торфа, древесных отходов. Кроме того, министры энергетики ЕС не согласовали ограничение цен на российский газ, пишет РАПСИ. В свою очередь, телеканал 360 сообщает о том, что потолок цен на нефть из России станет смертельным ударом для Запада. США и страны Запада ввели санкции против РФ в связи со спецоперацией на Украине. А также они начали отказываться от поставки газа Россией. В итоге данное решение привело к серьезному энергетическому кризису в Европе.

Журналистка The Times Дженис Тернер решила «бросить вызов» президенту РФ Владимиру Путину. Она специально будет отказываться от источников тепла в своем доме и жить в холоде, пока не включится центральное отопление — до ноября. Об этом она написала в колонке The Times. «Этой зимой я брошу вызов Путину с помощью тапочек для микроволновки и пледа Джона Льюиса. <…> Я отказываюсь прибавлять к 7 миллиардам фунтов стерлингов, которые шотландская власть раздала в виде дивидендов», — написала она. Она отметила, что специально не будет включать радиаторы и иные теплоносители. Ранее сообщалось, что в Европе начался «психоз» из-за энергокризиса. Волнения начались вокруг древесных пеллет — биотоплива, получаемого из торфа, древесных отходов. Кроме того, министры энергетики ЕС не согласовали ограничение цен на российский газ, пишет РАПСИ. В свою очередь, телеканал 360 сообщает о том, что потолок цен на нефть из России станет смертельным ударом для Запада. США и страны Запада ввели санкции против РФ в связи со спецоперацией на Украине. А также они начали отказываться от поставки газа Россией. В итоге данное решение привело к серьезному энергетическому кризису в Европе.