Пермский ветеран боевых действий доложил, чем занимаются мобилизованные в учебном центре

В Елань Дмитрий Новокрещенных прибыл рано утром 29 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Председатель кунгурского (Пермский край) союза ветеранов боевых действий «Братство» Дмитрий Новокрещенных рассказал, чем занимаются мобилизованные в учебном центре Елани (Свердловская область). Его вместе с другими пермяками призвали в рамках частичной мобилизации, объявленной в России.

«Доработка всех документальных и вещевых моментов. Проведение технических инструктажей по технике безопасности и т. д. А так: построения, столовая и много всего интересного», — сообщение опубликовано на личной странице Новокрщенных в соцсети «ВКонтакте».

Вместе с Дмитрием Новокрещенных на призывной пункт отправился его коллега по союзу ветеранов Виталий Семков. Перед отправкой председатель общественной организации опубликовал в сети фото у стен военкомата и написал: «Друзья! Спасибо всем за все, за помощь и поддержку!!! Уезжаем защищать интересы и целостность Родины».

Ранее URA.RU сообщало, что со сборного пункта Пермского края отправился последний шестой эшелон мобилизованных, состоящий из офицеров запаса. Таким образом Пермский край на сто процентов выполнил план по мобилизации жителей региона.

Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Россия с конца февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.