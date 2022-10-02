Пермские политики собирают на квадрокоптер разведчикам на передовой

Пермские политики купили и отправили на фронт генератор для войсковой части

К Вячеславу Григорьеву обратился сослуживец, чей сын сражается на передовой Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутаты заксобрания Пермского края, а также сотрудники исполкома реготделения «Единой России» отправили в одну из войсковых частей в зоне СВО генератор. Об этом на пресс-конференции рассказал первый вице-спикер краевого парламента Вячеслав Григорьев, передает корреспондент URA.RU. Сейчас готовится отправка квадрокоптера.

«На меня вышел мой сослуживец, с которым мы в ракетном полку служили. У него сын служит. Сын уже майор, командир боевого подразделения. Он говорит: „Может партия помочь?“. Я ответил: „Обязательно поможем“. От момента запроса до того, как генератор поступил в часть, прошло четыре дня», — рассказал Григорьев. Часть своей зарплаты на эти цели направили депутаты заксобрания и члены исполкома.

Сейчас пермские политики собираются купить и отправить в ту же часть квадрокоптер. Помощь лишней не бывает, считает Вячеслав Григорьев. В Пермском крае «Единая Россия» 29 сентября объявила о сборе необходимых вещей для мобилизованных. Мобилизация была объявлена с 21 сентября. Из Пермского края ушло шесть эшелонов. План по мобилизации выполнен на сто процентов. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля.