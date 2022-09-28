28 сентября 2022

В Пермском крае объявили сбор вещей для мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправление мобилизованных свердловчан из ДК Металлург. Свердловская область, Верхняя Пышма, отправка в армию, мобилизация, мобилизованные
Все вещи будут доставлены в учебные центры Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Пермском крае началась акция по сбору вещей для мобилизованных жителей. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия» на своем сайте.

«Краевые власти, военный комиссариат делают все для обеспечения мобилизованных. Однако есть большой запрос от неравнодушных жителей Прикамья, которые хотят внести свой вклад в поддержку земляков, поэтому данная инициатива была поддержана», — отметил глава региона.

Акция стартовала 29 сентября. Ее поручил провести губернатор Дмитрий Махонин. Список необходимых вещей сейчас прорабатывается вместе с военкоматами. В ближайшее время он будет опубликован. Вещи будут доставлены в учебные центры, где сейчас находятся мобилизованные пермяки (Елань и Тюмень).

Организации и жители могут принести вещи в исполком партии (ул. Плеханова, 12) или Региональную приемную партии (ул. Екатерининская, 210) с 10.00 до 17.00. Ранее в комментариях на странице губернатора Дмитрия Махонина в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована информация, что минобороны обеспечит мобилизованных всем необходимым. Свои предложения по сбору вещей в зону СВО публиковали бывшие контрактники. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Пермском крае началась акция по сбору вещей для мобилизованных жителей. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия» на своем сайте. «Краевые власти, военный комиссариат делают все для обеспечения мобилизованных. Однако есть большой запрос от неравнодушных жителей Прикамья, которые хотят внести свой вклад в поддержку земляков, поэтому данная инициатива была поддержана», — отметил глава региона. Акция стартовала 29 сентября. Ее поручил провести губернатор Дмитрий Махонин. Список необходимых вещей сейчас прорабатывается вместе с военкоматами. В ближайшее время он будет опубликован. Вещи будут доставлены в учебные центры, где сейчас находятся мобилизованные пермяки (Елань и Тюмень). Организации и жители могут принести вещи в исполком партии (ул. Плеханова, 12) или Региональную приемную партии (ул. Екатерининская, 210) с 10.00 до 17.00. Ранее в комментариях на странице губернатора Дмитрия Махонина в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована информация, что минобороны обеспечит мобилизованных всем необходимым. Свои предложения по сбору вещей в зону СВО публиковали бывшие контрактники. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...