В Пермском крае объявили сбор вещей для мобилизованных

Все вещи будут доставлены в учебные центры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Пермском крае началась акция по сбору вещей для мобилизованных жителей. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия» на своем сайте.

«Краевые власти, военный комиссариат делают все для обеспечения мобилизованных. Однако есть большой запрос от неравнодушных жителей Прикамья, которые хотят внести свой вклад в поддержку земляков, поэтому данная инициатива была поддержана», — отметил глава региона.

Акция стартовала 29 сентября. Ее поручил провести губернатор Дмитрий Махонин. Список необходимых вещей сейчас прорабатывается вместе с военкоматами. В ближайшее время он будет опубликован. Вещи будут доставлены в учебные центры, где сейчас находятся мобилизованные пермяки (Елань и Тюмень).

Организации и жители могут принести вещи в исполком партии (ул. Плеханова, 12) или Региональную приемную партии (ул. Екатерининская, 210) с 10.00 до 17.00. Ранее в комментариях на странице губернатора Дмитрия Махонина в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована информация, что минобороны обеспечит мобилизованных всем необходимым. Свои предложения по сбору вещей в зону СВО публиковали бывшие контрактники. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины.