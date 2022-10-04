Мобилизованным россиянам вернут деньги за билеты на поезда и самолеты

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Отмена поездки или полета считается вынужденной в случае мобилизации пассажира Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные на спецоперацию россияне смогут вернуть деньги за купленные заранее авиабилеты и билеты на поезда. Об этом в ходе брифинга в правительстве заявила замминистра труда РФ Ольга Баталина.

«Еще один вопрос касается возврата мобилизованным гражданам средств за ранее приобретенные железнодорожные и авиабилеты. Если гражданина прислали на службу по мобилизации, его отказ от перевозки и, соответственно, от купленного билета, считается вынужденным», — приводит слова Баталиной сайт правительства.

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Мобилизованные на спецоперацию россияне смогут вернуть деньги за купленные заранее авиабилеты и билеты на поезда. Об этом в ходе брифинга в правительстве заявила замминистра труда РФ Ольга Баталина. «Еще один вопрос касается возврата мобилизованным гражданам средств за ранее приобретенные железнодорожные и авиабилеты. Если гражданина прислали на службу по мобилизации, его отказ от перевозки и, соответственно, от купленного билета, считается вынужденным», — приводит слова Баталиной сайт правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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