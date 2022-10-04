Мобилизованным россиянам вернут деньги за билеты на поезда и самолеты

Отмена поездки или полета считается вынужденной в случае мобилизации пассажира
новость из сюжетаМобилизация в России
Мобилизованные на спецоперацию россияне смогут вернуть деньги за купленные заранее авиабилеты и билеты на поезда. Об этом в ходе брифинга в правительстве заявила замминистра труда РФ Ольга Баталина.
«Еще один вопрос касается возврата мобилизованным гражданам средств за ранее приобретенные железнодорожные и авиабилеты. Если гражданина прислали на службу по мобилизации, его отказ от перевозки и, соответственно, от купленного билета, считается вынужденным», — приводит слова Баталиной сайт правительства.