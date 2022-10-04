Курганский депздрав проверит больницу, где в пожаре погиб пациент

Щучанская ЦРБ не приостанавливала работу из-за пожара и гибели пациента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев поручил провести дополнительную служебную проверку в отношении руководства и сотрудников Щучанской ЦРБ, где ранее произошел пожар с гибелью пациента. Об этом сообщили в пресс-службе депздрава после запроса URA.RU.

«По поручению директора департамента здравоохранения А.С. Сигидаева дополнительно будет проведена служебная проверка в отношении руководства и ответственных сотрудников Щучанской центральной районной больницы. Отделение при пожаре не пострадало. Приостановки оказания медицинской помощи в связи с инцидентом не было. Лечебное учреждение продолжает работать», — сообщили в пресс-службе депздрава.

В пресс-службе СУ СК по Курганской области сообщили, что по факту гибели пациента 1962 г. р. при пожаре в Щучанской ЦРБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). «В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится дополнительный осмотр места происшествия с участием представителей испытательной пожарной лаборатории. В рамках предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц лечебного учреждения и органов здравоохранения», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало, что ночью в палате терапевтического отделения Щучанской ЦРБ произошел пожар, в котором погиб пациент. В депздраве уточнили, что сотрудники больницы оперативно вызвали подразделение МЧС. Пожар был локализован в течение получаса. Причины возгорания уточняются.