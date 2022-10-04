Курганец, ухаживающий за больным родственником, получил повестку

05 октября 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

У курганца не было подтверждающих отсрочку документов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Курганской области, который один ухаживает за больным родственником, получил повестку в рамках частичной мобилизации. Мужчина обратился к уполномоченному по правам человека, но выяснилось, что для отмены призыва ему не хватает важных документов, рассказал URA.RU омбудсмен Борис Шалютин. «По закону лицо, которое осуществляет уход за кем-то из близких родственников и при этом нет других лиц, которые могли бы осуществлять уход, не подлежит призыву. Было такое обращение, но, к сожалению, там не было документально оформлено, что родственник нуждается в этом уходе. Мы подсказали обратившемуся, как оформить документы. Но пока это не оформлено, ничего не сделать», — рассказал Борис Шалютин. Ранее URA.RU писало, что омбудсмен помог курганцу вернуть военный билет, без которого мужчина не мог устроиться на работу. В другом случае многодетный отец, у которого один ребенок с инвалидностью, ошибочно получил повестку. После обращения к уполномоченному по правам человека, призыв по мобилизации ему отменили. О ситуациях с ошибками при мобилизации можно сообщить курганскому омбудсмену Борису Шалютину по номерам телефона: 8(3522)46-65-65 или 8(3522)46-21-25.

Житель Курганской области, который один ухаживает за больным родственником, получил повестку в рамках частичной мобилизации. Мужчина обратился к уполномоченному по правам человека, но выяснилось, что для отмены призыва ему не хватает важных документов, рассказал URA.RU омбудсмен Борис Шалютин. «По закону лицо, которое осуществляет уход за кем-то из близких родственников и при этом нет других лиц, которые могли бы осуществлять уход, не подлежит призыву. Было такое обращение, но, к сожалению, там не было документально оформлено, что родственник нуждается в этом уходе. Мы подсказали обратившемуся, как оформить документы. Но пока это не оформлено, ничего не сделать», — рассказал Борис Шалютин. Ранее URA.RU писало, что омбудсмен помог курганцу вернуть военный билет, без которого мужчина не мог устроиться на работу. В другом случае многодетный отец, у которого один ребенок с инвалидностью, ошибочно получил повестку. После обращения к уполномоченному по правам человека, призыв по мобилизации ему отменили. О ситуациях с ошибками при мобилизации можно сообщить курганскому омбудсмену Борису Шалютину по номерам телефона: 8(3522)46-65-65 или 8(3522)46-21-25.