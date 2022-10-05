Приставы пытались дважды списать с жительницы Кургана один долг

06 октября 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Жительница Кургана повторно получила исполнительный лист на долг, который погасила два месяца назад в УФССП Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жительница Кургана после погашения долга по налогам повторно получила от приставов исполнительное производство на такую же сумму. Заявление об ошибке результата не принесло, на банковские счета женщины был наложен арест, написала заявительница в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». «У меня была задолженность по налогам за 2021 год в сумме 14 743,41 руб. Был наложен арест на денежные средства с банковских карт и пришел исполнительный лист. 21 июля я лично данную сумму оплатила приставу. 22 сентября мне на Госуслугах снова пришел исполнительный лист с той же суммой (пристав изменился). Я обратилась в УФССП, где ответили, что им снова пришла информация от налоговой службы. Я обратилась в налоговую к инспектору по физическим лицам, где сделала сверку, что задолженность отсутствует. Инспектор налоговой службы обещала позвонить приставу и отправить уточнение. Но 5 октября пришло уведомление о наложении ареста на заработную плату и на все банковские карты», — написала жительница Кургана в группе «Аноним Курган» во «ВКонтакте». В пресс-службе УФССП по Курганской области в ответ на запрос URA.RU сообщили, что исполнительное производство в отношении данного гражданина находится на исполнении. «Вопрос с заявителем решен в его пользу. Информируем — в случае возникновения подобных ситуаций гражданам рекомендуется обращаться к судебному приставу-исполнителю лично либо посредством сервиса интернет-приемная УФССП России по Курганской области на официальном интернет-сайте Управления, а также через портал Госуслуг», — уточнили в ведомстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Кургана после погашения долга по налогам повторно получила от приставов исполнительное производство на такую же сумму. Заявление об ошибке результата не принесло, на банковские счета женщины был наложен арест, написала заявительница в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». «У меня была задолженность по налогам за 2021 год в сумме 14 743,41 руб. Был наложен арест на денежные средства с банковских карт и пришел исполнительный лист. 21 июля я лично данную сумму оплатила приставу. 22 сентября мне на Госуслугах снова пришел исполнительный лист с той же суммой (пристав изменился). Я обратилась в УФССП, где ответили, что им снова пришла информация от налоговой службы. Я обратилась в налоговую к инспектору по физическим лицам, где сделала сверку, что задолженность отсутствует. Инспектор налоговой службы обещала позвонить приставу и отправить уточнение. Но 5 октября пришло уведомление о наложении ареста на заработную плату и на все банковские карты», — написала жительница Кургана в группе «Аноним Курган» во «ВКонтакте». В пресс-службе УФССП по Курганской области в ответ на запрос URA.RU сообщили, что исполнительное производство в отношении данного гражданина находится на исполнении. «Вопрос с заявителем решен в его пользу. Информируем — в случае возникновения подобных ситуаций гражданам рекомендуется обращаться к судебному приставу-исполнителю лично либо посредством сервиса интернет-приемная УФССП России по Курганской области на официальном интернет-сайте Управления, а также через портал Госуслуг», — уточнили в ведомстве.